Başkan Beyoğlu, çocuklara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu - Son Dakika
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Başkan Beyoğlu, çocuklara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu

27.04.2022 18:29
Başkan Beyoğlu, çocuklara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kadir Gecesi münasebetiyle mahalle gezisinde vatandaşları ziyaret ederek kandillerini kutladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kadir Gecesi münasebetiyle mahalle gezisinde vatandaşları ziyaret ederek kandillerini kutladı.

Mahalle mahalle gezerek çocukların ve vatandaşların kandilini kutlayan Başkan Beyoğlu, kandil simidi ve lokum ikramında bulundu. Başkan Beyoğlu, "Bu gecenin manevi değeri ve feyzi çok yüksek. Vatandaşlarımızın kandillerini tebrik edip hayır dualarını almak istedik. Bizi her zaman bağrına basan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bu makamlar bugün var, yarın olmaz. Bizler bu halkın parçasıyız. Son günümüze kadar halkımızla gönül birliği oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu, çocuklara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu
Başkan Beyoğlu, çocuklara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu
Başkan Beyoğlu, çocuklara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu

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Bağlar Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor Bağlar Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan çocuklara yardım Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan çocuklara yardım

Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, kandil, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Beyoğlu, çocuklara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Beyoğlu, çocuklara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu - Son Dakika
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