Başkan Böcek, Antalya\'da Ramazan İftarı Yaptı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Ramazan ayının ilk iftarını, Altınova Mahallesi'nde yaptı. Daha sonra Konyaaltı Uluç Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Böcek, yeni dönemde 4. Etap Sarısu-Konyaaltı- Varsak ve 5. Etap Konyaaltı-Lara-Kundu raylı sistem hatları ile konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacaklarını söyledi.

Kepez Altınova Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Milletvekili Cavit Arı, Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz, CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, Kadın Kolları İl Başkanı Nilüfer Deveci ve Altınova sakinleri katıldı.

"SOFRALARIMIZI PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ramazan ayının hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Başkan Böcek, "Her zaman olduğu gibi bu Ramazan'da da beraberiz. Soframız dostluk, kardeşlik sofrası. Siz kıymetli hemşehrilerimizle bu yılki ilk iftarımızı yaptık. Ramazan ayı boyunca sofralarımızı, lokmalarımızı hemşerilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

"KONYAALTI'NIN GÖNLÜMDE AYRI BİR YERİ VAR"

Başkan Böcek daha sonra CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan ile birlikte Konyaaltı Uluç Mahallesi'nde Nadir Kent Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. 20 yıl belediye başkanı olarak hizmet ettiği Konyaaltı'nın gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da Konyaaltımıza hizmet ve projelerimize devam ettik. Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan 1 kilometre uzunluğundaki 2. Etap Konyaaltı Sahili Çevre Düzenleme Projesi çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Uncalı Mezarlığımızı yeniledik ve büyüttük" dedi.

KONYAALTI'NA KONFORLU VE HIZLI ULAŞIM

Yeni dönemde de 4. Etap Sarısu-Konyaaltı-Varsak ve 5. Etap Konyaaltı-Lara-Kundu raylı sistem hatları ile konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacaklarını belirten Başkan Böcek, Konyaaltı-Meltem üniversite bağlantı yoluyla da doğu-batı aksında trafiği rahatlatacaklarını söyledi. Başkan Böcek, Boğaçayı Rekreasyon ve Taşkın Önleme Projesi ile de şehir içinde yeni bir yaşam alanı yaratacaklarını da sözlerine ekledi.