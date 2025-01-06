Başkan Böcek, Gençlere Hayallerinin Peşinden Gitmelerini Söyledi

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Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

Gençliğinde çift sürdüğü araziyi bağışladı, yapılan okulun sıralarında gençlere öğüt verdi

Genç yaşta babasını kaybettikten sonra annesine yardım etmek için arazilerinde çift süren başkan, milli eğitime bağışladığı arazide yapılan okulu ziyaret etti

Başkan Muhittin Böcek'ten duygusal ziyaret: Hayırsever olduğu okulda öğrencilerle buluştu

Başkan Böcek: "Sizinle oturmak benim için büyük bir mutluluk. Hayal kurdum ve hayallerimin peşinden gittim"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gençlik yıllarında tarım işleriyle uğraştığı ve daha sonra Milli Eğitim'e bağışladığı arazi üzerinde yapılan Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Başkan Böcek, öğrencilerle buluşarak onlara hayal kurmanın ve hayallerin peşinden gitmenin önemini vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, geçtiğimiz yıllarda Antalya'nın en değerli bölgeleri arasında yer olan Uncalı Mahallesi'nde ailesi adına bağışladığı 11 dönümlük alanda 32 derslikli okul yapıldı. Her fırsatta hayırseveri olduğu okulu ziyaret eden ve öğrencilerle bir araya gelen Muhittin Böcek, 2025 yılının ilk resmi ziyaretini yine Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirdi.

"Bu alanda çok çift sürdüm"

Başkan Böcek, sınıf ziyaretinde öğrencilere, okulun bulunduğu alanla ilgili hatıralarını anlatarak duygusal anlar yaşadı. Böcek, genç yaşta babasını kaybettikten sonra annesine yardım etmek için tarım işlerinde çalıştığını ifade ederek, şu sözlere yer verdi: "Bu topraklarda çok çift sürdüm, bahçe işleri yaptım. Şimdi burada sizinle oturmak benim için büyük bir mutluluk. Hayal kurdum ve hayallerimin peşinden gittim. Cumhuriyet'in 100. yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı hayal ettim ve bu hayalimi gerçekleştirdim. Siz de hayallerinizin peşinden koşun."

Okul Müdürü Murat Yılmaz'ı da ziyaret eden Başkan Böcek, 2025 yılının tüm eğitim camiası için başarılı bir yıl olmasını dileyerek, "Antalya genelinde 1832 okul, 38 bin 560 öğretmen ve 521 bin 274 öğrencimiz var. Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nin bu okullar arasında yer alması ailemiz adına bir gurur kaynağıdır" diye konuştu.

Okulun başarıları

Okul Müdürü Murat Yılmaz ise okulun projeler ve akademik başarılar açısından Antalya'daki en önemli okullar arasında yer aldığını belirtti. Yılmaz, 2024 yılında mezun olan 330 öğrenciden 176'sının lisans ve ön lisans programlarına yerleştiğini ve bu başarı oranını artırmak için yoğun çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretin devamında öğretmenler odasını da ziyaret eden Başkan Böcek, öğretmenlerin istek ve sorularını dinledi.