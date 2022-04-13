Başkan Bozkurt muhtarlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Bozkurt muhtarlarla iftarda bir araya geldi

13.04.2022 00:58
Başkan Bozkurt muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçedeki muhtar, aza ve onların aileleri ile iftar yemeğinde buluştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçedeki muhtar, aza ve onların aileleri ile iftar yemeğinde buluştu.

Esenyurt Belediyesi, Ramazan'ın on birinci gününde Esenyurt Kültür Merkezi'ndeki iftar sofrasında muhtarları ağırladı. Muhtarlara ve azalara Esenyurt'a verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bizler Esenyurt'un kanaat önderleri, yöneticileriyiz. Sizler kendi imkanlarınızla, halkın desteğini almış seçilmiş insanlarsınız. Biz de Esenyurtluların mutlu ve huzurlu olması için bu önemli görevi üstlendik. Bundan sonraki süreçlerde de Esenyurtlular mutlu ve huzurlu olsunlar diye birlikte çalışacağız ve sizlerle beraber umudun şehrini en mutlu şehir yapacağız. Belki çok zengin olmayız, belki eksiklerimiz olabilir ama Esenyurt'u en mutlu şehir yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Esenyurt'un gelişmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun ise, "Bizleri bir araya getiren, Ramazan bereketini bizimle paylaşan kıymetli Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlara hissettirmeye devam eden Esenyurt Belediyesi, Ramazan etkinlilerinin altıncı gününde Eski Belediye Bahçesi'nde gerçekleşen programda, Meddah ve Katip Zenne Gösterisi ile vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Ayrıca etkinlik alanındaki kukla gösterisi ile çocuklar gönüllerince eğlendi. Eski Belediye Bahçesi'nde devam etkinlikler, bu akşam saat 21.00'de sahnelenecek olan Hacivat-Karagöz (canlı) ve Aşuk Maşuk gösterisi ile devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bozkurt muhtarlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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