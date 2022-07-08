Başkan Bozkurt personeliyle tek tek bayramlaştı - Son Dakika
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Başkan Bozkurt personeliyle tek tek bayramlaştı

08.07.2022 12:59
Başkan Bozkurt personeliyle tek tek bayramlaştı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kurban Bayramı öncesi haftanın son mesai gününde belediye personeli ile tek tek tokalaşıp, bayramlarını kutladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kurban Bayramı öncesi haftanın son mesai gününde belediye personeli ile tek tek tokalaşıp, bayramlarını kutladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kurban Bayramı öncesinde haftanın son mesai gününde belediye meclis salonunda personel ile tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma törenine belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı. Aileleriyle birlikte Başkan Bozkurt ile bayramlaşan çocuklar, törene renk kattı.

Tüm personelin aileleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmesini dileyen Başkan Bozkurt, "Tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla Esenyurt'umuza hizmet etmek için çalışıyoruz. Biz çok büyük bir aileyiz. Kurban Bayramı'nın ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bozkurt personeliyle tek tek bayramlaştı - Son Dakika

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