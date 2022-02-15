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Başkan Bozkurt'tan Geyve Belediye Başkanı Kaya'ya ziyaret - Son Dakika

Başkan Bozkurt'tan Geyve Belediye Başkanı Kaya'ya ziyaret

15.02.2022 15:08
Başkan Bozkurt'tan Geyve Belediye Başkanı Kaya'ya ziyaret

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Sakarya Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'yı ziyaret etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Sakarya Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'yı ziyaret etti.

Geyve Belediye Başkanlığı Makamında gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya nazik ziyaretlerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ederken, Başkan Bozkurt'ta misafirperverliklerinden dolayı Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'ya teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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Kadir Bozkurt, Murat Kaya, Bozkurt, Geyve, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bozkurt'tan Geyve Belediye Başkanı Kaya'ya ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Bozkurt'tan Geyve Belediye Başkanı Kaya'ya ziyaret - Son Dakika
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