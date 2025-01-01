Başkan Büyükakın, Gençlere Kütüphanede Kitap Hediye Etti - Son Dakika
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Başkan Büyükakın, Gençlere Kütüphanede Kitap Hediye Etti

Başkan Büyükakın, Gençlere Kütüphanede Kitap Hediye Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Milli İrade Meydanı Kütüphanesi'nde yeni yıla giren gençlere kitap hediye etti. Başkan Büyükakın, ders çalışan öğrencileri yalnız bırakmadı ve onlara sürpriz yaparak hediyelerini takdim etti.

01.01.2025 12:21  Güncelleme: 12:24
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni yıla kütüphanede giren gençlere kitap hediye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği millet kütüphanelerinin 8'incisi olan İzmit Milli İrade Meydanı Kütüphanesi, modern tasarımı ve geniş imkanlarıyla gençlerin yeni buluşma noktası oldu. Milli İrade Kütüphanesi, yeni yıl akşamı da doluydu. Burada derslerine çalışan öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sürpriz yaptı. Büyükakın, ders çalışan öğrencileri yalnız bırakmayarak meyve kitap hediyesi ile kütüphaneye geldi. Büyükakın'ı karşılarında gören öğrenciler hem şaşırdı hem de sevindi. Öğrenciler Büyükakın'ın hediyesini alıp, fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi. Öğrencilerin yeni yıllarını kutlayan Başkan Büyükakın, "Yarının daha güçlü Kocaeli'si ve Türkiye'si gençlerin omuzlarında yükselecek. 2025 yılı, gençlerimiz için daha fazla fırsatın sunulacağı bir yıl olacak. Bizler de bu doğrultuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükakın, Gençlere Kütüphanede Kitap Hediye Etti - Son Dakika

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