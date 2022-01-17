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Başkan Büyükgöz, öğrencilere tecrübelerini anlattı - Son Dakika

Başkan Büyükgöz, öğrencilere tecrübelerini anlattı

17.01.2022 13:53
Başkan Büyükgöz, öğrencilere tecrübelerini anlattı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yücel Boru Fen Lisesi öğrencilerine konuk oldu.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yücel Boru Fen Lisesi öğrencilerine konuk oldu. Başkan Büyükgöz, kariyer günü etkinliğinde de öğrencilere tecrübelerini anlatarak, nasihatlerde bulundu.

Her hafta bir okulda bayrak törenine katılan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bu hafta İnönü Mahallesi'nde bulunan Yücel Boru Fen Lisesi öğrencilerine konuk oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okul idarecileri ve öğretmenler tarafından karşılanan Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, öğrencilerle birlikte saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Zinnur Büyükgöz, sınıfları ve öğretmenler odasını da ziyaret etti.

Bayrak töreninin ardından okulun kariyer günü söyleşisinde öğrencilerle bir araya gelen Büyükgöz, uzun soluklu bir yolculuk olan eğitim hayatında başarılı olmanın tek yolunun, durup dinlenmeden çalışmak olduğunu ifade etti. Lise öğrencisi gençlere, eski adliye binasındaki tadilatın yakın zaman içerisinde tamamlanarak gençlik merkezi olarak hizmet vereceğinin müjdesini veren Büyükgöz, "Siz gençler her şeyin en güzeline ve en iyisine layıksınız. Ülkemizin aydınlık geleceği olan siz gençlere her zaman güveniyor ve yanınızda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isterim. Derslerinizde ve eğitim hayatınızda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz, öğrencilere tecrübelerini anlattı
Başkan Büyükgöz, öğrencilere tecrübelerini anlattı
Başkan Büyükgöz, öğrencilere tecrübelerini anlattı
Başkan Büyükgöz, öğrencilere tecrübelerini anlattı

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Zinnur Büyükgöz, Mustafa Güler, Yücel Boru, Gebze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükgöz, öğrencilere tecrübelerini anlattı - Son Dakika


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