Başkan Büyükgöz, Tatlıkuyu sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Büyükgöz, Tatlıkuyu sakinleriyle bir araya geldi

22.03.2022 11:54
Başkan Büyükgöz, Tatlıkuyu sakinleriyle bir araya geldi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantıları kapsamında Tatlıkuyu Mahallesini ziyaret etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantıları kapsamında Tatlıkuyu Mahallesini ziyaret etti.

Toplantıda Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde sunum gerçekleştirdi. Bugüne kadar mahallede belediye tarafından yapılan üstyapı çalışmaları ve diğer hizmetlerin yanı sıra Gebze'ye kazandırılacak projelere ilişkin de bilgi veren Büyükgöz, vatandaşların sorularını cevaplandırdı. Başkan Büyükgöz, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz, Tatlıkuyu sakinleriyle bir araya geldi
Başkan Büyükgöz, Tatlıkuyu sakinleriyle bir araya geldi
Başkan Büyükgöz, Tatlıkuyu sakinleriyle bir araya geldi

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Zinnur Büyükgöz, Tatlıkuyu, Gebze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükgöz, Tatlıkuyu sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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