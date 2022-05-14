Başkan Büyükkılıç Avrupalı bilim insanları ile buluştu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç Avrupalı bilim insanları ile buluştu

14.05.2022 00:57
Başkan Büyükkılıç Avrupalı bilim insanları ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe-Kaniş Karum ile ilgili iki ayrı proje için Avrupa'dan kente gelen misafirleri ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe-Kaniş Karum ile ilgili iki ayrı proje için Avrupa'dan kente gelen misafirleri ağırladı. Başkan Büyükkılıç, özel önem verdiği Kültepe-Kanuş Karum eserleri ile ilgili 2 ayrı proje yürütülecek olmasının önemine işaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Kültepe-Kaniş Karum Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarındaki süreci yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve beraberindeki bilim insanları ve arkeologlar Roberto Valenti, Fabio Francesconi, Karpagam Chelliah, Caria Diramte, Christos Georgiadis, George Mantakas, Diana Kasmetska, Prof.Dr. Diana Gergova'yı makamında ağırladı. Ziyarette, Tarihçi-Yazar Halit Erkiletlioğlu da hazır bulundu. Ziyarette, Kültepe-Kaniş Karum'da yürütülecek 'Kayseri Müzesi'ndeki Eski Kaniş Eserlerinin Restorasyonu ve Tanıtımı İçin Sürdürülebilir Türk-İtalyan ve Yunan Ortak Projesi' ile 'Eski Kaniş Kültürel Mirası ve Kültepe Kazıları'nın 70 Yıllık Hikayesinin Dijitalizasyonu için Sürdürülebilir Türk-Bulgar Ortak Projesi' konuları ele alındı. Başkan Büyükkılıç, "Zenginlikler şehri Kayseri'mizi insanlığın paylaşımına, öğrenmesine, tarihimizin derinliklilerine yönelimi sağladığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Kayseri'nin yer altındaki kültürel birikiminin önemini dile getiren Büyükkılıç, kentin değişik yerlerindeki bu zenginlikleri insana sunmayı, onlarla paylaşmayı çok önemsediklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, Kültepe-Kaniş Kurum diye bilinen ve Anadolu'da en büyük ticaretin merkezi olarak tanınan bölgede yürütülen kazıların, 6 bin yıllık geçmişiyle ticaretteki başarıyı ortaya koyduğunu söyleyerek, şunları kaydetti;

"Aynı zamanda İpekyolu üzerindeyiz. Bunun da bilincindeyiz. Dolayısıyla o da bizim için zenginlikler oluşturuyor. Kayseri'nin merkezine Cumhuriyet Meydanı'nda şöyle etrafınıza baktığınızda adeta açık hava müzesinde kendinizi hissediyorsunuz. Bu açıdan da Kayseri'yi biz çok önemsiyoruz. Çalışmaların esas oluşturması için belki görevlerimizin arasında olmamasına rağmen işbirliğini hayata geçiriyoruz. Çıkarılan fosiller dahil 6 yerde kazı çalışması mevcut."

Kayseri'de 6 bin yıllık tarihi ve ticari geçmişi sebebiyle, medeniyetlerin getirdiği birçok zenginlik olduğunu söyleyen Büyükkılıç, uluslararası turizmde Kayseri'nin önde olduğunu ifade etti. Büyükkılıç, İncesu Örenşehir bölgesinde gün yüzüne çıkarılan ve Roma Bizans dönemine ait mozaikleri de hatırlatarak, " Kapadokya'nın da geçmişte başkentliğini yapmış olan bir şehirdeyiz. Erciyes dağı şehrimize ayrı bir zenginlik kazandırıyor. Erciyes dağındaki kayak merkezimiz, uluslararası standartta, turizm için çok büyük önem arz ediyor. Geçen hafta yağan kar halen mevcut, bembeyaz. Medeniyetlerin getirdiği zenginliğin ürünü olarak da gastronomi ayrıca bizim için özel önem arz etmekte. Onu da yine şehrimiz için büyük bir kazanım olarak görmekteyiz. Değişik medeniyetlerin tatları şu anda UNESCO'nun da listelerinde yer alacak şekliyle şehrimize büyük bir zenginlik katmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Koramaz Vadisi'nin, UNESCO'nun miras listesinde mevcut olmak üzere Kayseri'ye ayrı bir zenginlik kattığını belirten Başkan Büyükkılıç, bu konuda da önemli çalışmalar sürdürdüklerini dile getirdi. Görüşmenin sonunda Prof. Dr. Kulakoğlu ve beraberindeki yabancı misafirler desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ

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Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, İtalyan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç Avrupalı bilim insanları ile buluştu - Son Dakika


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