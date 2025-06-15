Başkan Büyükkılıç: "Bugünün Babaları, Anneleri, Aydınlık Yarınlarımızı da İnşa Edecek"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, "Babalık, emeğin, alın terinin sıcak bir yuvada canından bir parça olan minik yüzler ve hayat arkadaşında tebessüme dönüşmesinin mutluluğu ve gururudur" dedi.

Büyükkılıç, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm babaların bu özel gününü tebrik ederek, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin önemine dikkat çekti. Toplumun temel yapı taşı olan ailenin anne, baba, çocuk her bir ferdi ile bütün olarak korunması gerektiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, sağlıklı toplumlar için sağlıklı bir aile yapısı tesis etmenin hayati önem arz ettiğinin altını çizdi. Tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aile kurumunun önemine dair ayrı bir parantez açarak, mesajında şunları paylaştı;

"Toplum olarak annemizin, babamızın, çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın kısacası aile kurumumuzun değerini ve önemini çok iyi bilmeliyiz. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi çok önemli ve anlamlıdır. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aile yılında aile kurumumuzun geleceği adına çok önemli işlere imza atmaya devam edeceğiz."

Baba ve annelerin daha aydınlık yarınların mimarı olacaklarına işaret eden Büyükkılıç, "Bugünün babaları, anneleri olarak yarınların babalarını ve annelerini yetiştireceğimiz ve onlara en büyük örnek teşkil edeceğimiz bilinciyle aynı zamanda daha aydınlık yarınlarımızı da inşa edeceğimizi unutmayalım. Babasını kaybetmiş canlarımızı gözeteceğiz, yavrusunu kaybetmiş babalarımıza destek olacağız ve şehadete yürümüş olan babalarımızın bizlere emanetlerine özellikle bugünlerde daha sıkı sarılacağız. Anne ve babaların hakları ödenmez ve onlar iyi ki varlar" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, mesajında şehit babalarının ellerini hürmetle öptüğünü ve şehit evlatlarını da bağrına bastığını belirterek, "Başımızın tacı şehit babalarının ellerinden hürmetle öpüyor, kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan evlatlarımızı bağrıma basıyorum. Tüm babaların bu güzel günlerini yürekten tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ