Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu

21.05.2022 15:55
Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu

21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, 'Geleceğin burada, devletin senin yanında' sloganı ile Organize Sanayi Kongre ve Fuar Merkezi'nde başladı.

21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, 'Geleceğin burada, devletin senin yanında' sloganı ile Organize Sanayi Kongre ve Fuar Merkezi'nde başladı.

Program çerçevesinde Büyükşehir İtfaiyesi, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü'nün yanı sıra üniversiteler, il müdürlükleri tarafından stantlar kurulurken, proje tanıtımları, söyleşiler, seminerler, halk oyunları gösterileri ve konserler yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerle buluşarak, stantları gezip, sohbet etti. Ayrıca Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa olarak yerini aldı. Fuarda, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri vatandaşların talep, istek ve önerilerini dinlerken, gençlere kentin tanıtımını da yapıyor. Kayseri Kariyer Merkezi, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa standını da gezen be bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Kayseri Büyükşehir Belediyemizin standındayız, burada Alo 153 birimimiz, yan tarafta da Kariyer Merkezi'miz çalışma yapmakta, vatandaşımıza yardımcı olmak, bilinçlendirmek, hizmetlerimizle buluşturmak, beklentilerine yanıt vermek maçıyla deneytimli, birikimli ekibimiz çalışıyor" dedi. İş arayanla işvereni buluşturarak istihdama katkı sağlayacak, üniversite ve iş dünyasının da paydaş olduğu Kariyer Merkezi'nin öneminden bahseden Başkan Büyükkılıç, "Bunlar organize sanayilerimiz, serbest bölgemiz, ticaret odamız, borsamız, sanayi odamız, üniversitelerimiz gibi kurum ve kuruluşlarımız paydaşlarımızdır. OSB'lerimizin de işin içine girmiş olması demek, Kayseri'deki bin 800 endüstri merkezinin bünyemizde olmasıdır. Vatandaşlarımızın kapı kapı gezmesine gerek yok. Kendi CV'sine uygun iş alanını rahatlıkla Kariyer Merkezi'mizden öğrenebilir, onunla gerekli girişimlerde bulunabilir ve kariyerine uygun bir şekilde nasip olursa işine başlayabilir" diye konuştu. Büyükkılıç, Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'ni de değerlendirerek, "Gençlerle görüştüm, etkinliği sordum. Gençler, 'önemli, anlamlı, verimli ve bize katkı sağlayıcı' diye nitelendirdiler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Burada kamu, kurum ve kuruluşlarıyla, odalarımızla, sivil toplum birimlerimizle dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz. Amacımız gençlerimizi yüreklendirmek, amacımız teknofest gençliğini oluşturmaktır. Bu etkinlik büyük bir fırsattır ve hizmeti ayağa getirmektir" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın standını da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, itfaiyeye meslek okulu veya lisesinden alınan personel ile sohbet etti, kariyere önem verdiklerini söyledi. Kayseri Üniversitesi'nin standını gezen, sağlık personeline tansiyonunu ölçtüren Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek KAYÜ Develi Meslek Yüksekokulu gastronomi bölümünün kurduğu stantta ikramlıkların tadına baktı, vatandaşlara da ikram etti.

Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Yayınları'nın yer aldığı eserleri de inceledi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu
Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu
Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu
Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu
Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu
Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu

YORUMLAR
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'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Kayseri'de yapılacak 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Kayseri'de yapılacak 'Devlet Teşvik Tanıtım Günleri' başlıyor 'Devlet Teşvik Tanıtım Günleri' başlıyor
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Kongre, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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