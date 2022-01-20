Başkan Büyükkılıç, liseli gençlerle tecrübelerini paylaştı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında Vefa Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Melikgazi ilçesi Vefa Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliğine Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul ziyaretinde öğretmenler odasında eğitimcilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, "Öğrencilerimiz sizlere emanet. Öğrencilere sahip çıkmak, etrafında kurulan tuzakları yok etmek, fırsat vermemek önemli. Onlar bizim geleceğimiz" ifadelerini kullandı.

Tiyatroya ilgi duyan öğrencileri, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda 'Hacı Bektaş' oyununu izlemek üzere misafir edeceğini belirten Büyükkılıç, tiyatro kültürünün ayrı bir yeri olduğunu paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, bu şehri daha yaşanabilir kılmayı, şehrin konforunu artırmayı amaçladıklarını belirterek, kentteki 5'inci üniversiteyi bilen öğrencilere bisiklet hediye etti.

Gençlere seslenen ve donanımlı, nitelikli, başarılı gençlik vurgusu yapan Büyükkılıç, "Bizim size çok ihtiyacımız var, sizin bu ülkeyi geleceğe, sizden sonraki nesillere hazırlayacak anlayışınıza ihtiyacımız var. Nitelikli olacaksınız ve yabancı diller olmazsa olmazınız olacak, 180 ülkeye ihracat yapan Kayseri'den bahsediyoruz. Bu 180 ülkede onlarca dil konuşan var, o yüzden İngilizcenin yanına başka diller de eklersiniz, siz ileride iş hayatında 'tercih edilen' olursunuz. Sizleri çok seviyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışmanın bereket olduğunu ifade ederek, turizm, eğitim, spor, sağlık ve gastronomi alanında Kayseri'nin güzelliklerinden bahsetti. Gençlerden bazılarının Kapuzbaşı Şelaleleri ve Koramaz Vadisi'ni hiç görmediklerini söylemesi üzerine, şehri tanıtan gezi düzenleme sözü veren Büyükkılıç, ayrıca Çanakkale'ye hiç gitmeyen gençlere de öncülük yapacaklarını ayrıca teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini de, tüm öğrencileri kendi misafiri olarak izletme sözü verdi.

Eğitime verdikleri destekleri de anlatan Büyükkılıç, "Dil kurslarıydı, enstrümanlardı, tiyatroydu ne istiyorsanız 92 çeşit kurs var. Önemli olanlar sizlere katkıda bulunmak, okulların hepsi bizim, halkın, devletin, sizin. Belediyelerin hepsi sizin. Bizler oralarda birer emanetçiyiz. Bugün biz, yarın sizler oralarda olacaksınız. Özgüven içerisinde olmalısınız. Bir enstrüman mutlaka öğrenin gençler. Tiyatroya da gidin, sinemaya da gidin, seyahat de edin. İpek yolunun güzergahındayız onlarca eserler var. Saraylar var, hanlar var, hamamlar var, kervansaraylar var oraları görün. Bunlar saymakla bitmez" şeklinde konuştu.

6 bin yıllık tarihi, Kültepe Kaniş Karum'u ve kazılarda bulunan 7.5 milyon yıllık fosilleri ile Kayseri'nin zenginlikler şehri, kütüphaneler şehri, gastronomi şehri, müzeler şehri, kültür turizmi merkezi olduğunun altını çizen Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Paleontoloji Müzesi yapılacağını vurgulayarak, İncesu'daki kazılarda gün yüzüne çıkan İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı hakkında da bilgiler verdi.

Kütüphanelerin gördüğü yoğun ilgi nedeniyle öğrencilerden yeni düzenleme talebi gelmesi üzerine, pandemi dolayısıyla kütüphanelerin ziyaretçi sayısındaki sınırlandırmada bir düzenleme yapılarak sayının artırılması talimatını veren Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne yapılacak kütüphanenin de duyurdu. Büyükkılıç, hediye ettiği kitaplarla da okul kütüphanesine destek verdi.

Büyükkılıç, gençlere Erciyes Kayak Merkezi'nde sucuk ekmek ve teleferik gezisi sözü de vererek, Kayserispor maçına da götüreceğini sözlerine ekledi.

Programında sonunda Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle Kayserispor atkılarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ