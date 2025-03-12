Başkan Büyükkılıç; Ramazan\'ın bereketini baba ocağı Develi\'de yaşadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Ramazan Koordinasyon Merkezi programı kapsamında, Ramazan'ın manevi atmosferini ve bereketini baba ocağı Develi'de yaşadı. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergileyerek, hemşehrileriyle keyifli bir gün geçirdi.

Başkan Büyükkılıç'ın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve parti teşkilatı ile birlikte yaptığı Develi programı, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığı'na ziyaret ile başladı. İlçe Başkanı Mehmet Toker ve parti teşkilatının üyeleriyle bir araya gelen Büyükkılıç Develi'nin, birliğin, beraberliğin ve bereketin olduğu en güzel ilçelerden birisi olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç, ilçede yapılması gereken projeleri birer birer hayata geçirmek için gayret ettiklerini ifade ederek, belediyenin tüm birimlerinin burada olduğunu, etap etap hizmetleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Konuşmasına mevcut ve önceki dönem teşkilat üyelerini görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek başlayan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Develi'ye defalarca geldiğini ancak il başkanı olarak ilk defa geldiğini sözlerine ekleyerek, "Özellikle bu RKM'yi kurduk. Hep beraber istişare edelim. Buradaki gönül insanlarına dokunalım. Hastamız varsa, şehit yakınlarımız varsa onların hatırını alalım. Akşamında iftarımıza oturalım, birlikte açalım" dedi.

İl Başkanı Okandan, birlik ve beraberliğin altını çizerek, "Biz birlikten keyif alıyoruz. Birlikte bereket görüyoruz. Denir ya hani ayrılıkta azap, birlikte rahmet var. Ne varsa birlikte var. Develi bizim için çok kıymetli" ifadelerinde bulundu.

"Onun Bize Çizdiği Yolda Biz Siyaseti Öğrendik"

Geçmişte, Melikgazi ilçe teşkilatında, ilçe gençlik kolları başkanı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanında yetiştiğini vurgulayan İl Başkanı Okandan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun bize çizdiği yolda biz siyaseti öğrendik. Bugün geldiğimiz noktada, hikayelerini ben dinliyorum, hikayeler benden büyük. O hikayelere tanıklık etmek bile beni gururlandırıyor. Kıymetli büyüğümün inşallah yol göstericiliğinde bizim şimdiye kadar edindiğimiz teşkilatçılığımızın varoluşuyla inşallah güzel işlere, hep beraber ilçe başkanımızın gayreti ile belediye başkanımızın gayretiyle, sizlerin onlara desteği ile bu işlerin üstesinden geleceğimize inanıyorum, başkanıma teşekkür ediyorum. Develi'de, belediye başkanımızla beraber, teşkilatımızla beraber bu ziyareti yapmış olmak elhamdülillah büyük bir gurur."

Okandan, teşkilat üyelerinin büyük bir özveri ile gayret gösterdiklerini ifade ederek, partililere teşekkür etti.

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül de Ramazan Koordinasyon Merkezi programları ile çok güzel bir Ramazan geçirdiklerini söylerken AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Toker ise Ramazan ayının, bereketiyle geldiğini belirterek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Develi'de Hareketli Esnaf Ziyareti

Develi'deki bereketi ilçe sakinleriyle yaşayan Büyükkılıç, sokaklarda devam eden iftar koşturmacası sırasında vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek, onlara hayırlı Ramazanlar diledi.

Develi'de ahirete irtihal eden Ayşe Özkul'un ailesine de taziye ziyareti gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ise sabırlar diledi.

Büyükkılıç'tan Şehit Ailesine Ziyaret, Pazar Esnafına Hayırlı Kazançlar Temennisi

Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz yıl Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan Develili Polis Memuru İlker Duran'ın ailesini de unutmadı. Şehidin ailesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, şehide dualar etti ve ailesine başsağlığı diledi.

Büyükkılıç, Develi'deki pazarcı esnafını da ziyaret etti. Burada esnafla sohbet ederek hayırlı kazançlar dileyen Büyükkılıç, Develi'nin bereketli topraklarında yetişen ürün çeşitliliğinin zenginliğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç'tan Teşekkür Ziyareti

Ayrıca AK Parti Develi önceki dönem İlçe Başkanı Osman Turan'ı da ziyaret eden Büyükkılıç, Turan'a misafirperverliği ve ilçeye yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Develi Belediyesi'ni de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilçede yapılacak çalışmalarla ilgili Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ile istişarelerde bulundu.

Develi ziyaretinin sonunda, Başkan Büyükkılıç, hemşehrileriyle birlikte iftar sofrasında bir araya geldi. Develi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen programda, Ramazan'ın manevi atmosferini ilçe sakinleriyle birlikte yaşayan Büyükkılıç, burada hemşehrilerinin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi'nin ardından teravih namazını da Hisarcık Meydan Camii'nde eda etti. Başkan Büyükkılıç, "Rabbim ettiğimiz ibadetleri ve dualarımızı kabul eylesin" diyerek, Ramazan'ın bereketiyle geçirdiği günü sonlandırdı. - KAYSERİ