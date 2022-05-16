Başkan Büyükkılıç, şükür ve yağmur duasına katıldı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, şükür ve yağmur duasına katıldı

16.05.2022 13:10
Başkan Büyükkılıç, şükür ve yağmur duasına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal mahallelerde yıllardan bu yana devam eden ve güzel bir gelenek olarak yaşatılan yağmur ve şükür duası için Kızık Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal mahallelerde yıllardan bu yana devam eden ve güzel bir gelenek olarak yaşatılan yağmur ve şükür duası için Kızık Mahallesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Kızık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, bereketli yağmurlar için şükür duasına katıldı. Yapılan etkinliğe, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Kızık Muhtarı Ahmet Cengiz ve vatandaşlar katıldı.

Kızık Mahallesi'nde Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun'un öncülüğünde dualar edildi. Dua sonrası konuşan Başkan Büyükkılıç, "Cenabı Allah'a şükrediyoruz. Muhterem hocamızın nasihatleri ardından eda ettiğimiz namaz, yapılan duaların yüzü suyu hürmetine, Mevla'mın rahmetini de üzerimizden esirgememesini temenni ediyoruz. Rahmet, mağfiret, bereket ayı olarak Ramazan ayını geride bıraktık. Şimdi Şevval ayındayız. Allah'a kul, peygamberimize ümmet olduğumuz sürece Mevla'm zaten bizlere rahmetini de esirgemez, bereketini de esirgemez" dedi.

Birliğin ve beraberliğin bereket olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Cenabı Allah bu birliğimizi, bereketimizi elimizden almasın" diyerek, şunları kaydetti:

"Rabbim, Ay yıldızlı Türk Bayrağımızı, ezanımızı elimizden, gönlümüzden aldırmasın. Bizleri, vatanımıza, milletimize, devletimize, ailemize, beldemize sahip çıkanlardan eylesin. Bu anlayış içerisinde 16 ilçe belediye başkanı kardeşimi bağrıma basıyorum. Her yerde dualar var. Bugün nasip oldu buraya gelebildik. Başka yerlerden dua için davet edenler vardı. Mevla'm bizleri bağışlasın, merhametini esirgemesin. İnşallah ürünlerimiz bereketli olsun."

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlayacaklarını ve daima üreten bir şehir olmayı hedeflediklerini ifade etti. Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ne zaman gündeme gelse, Kızık Mahallesi'nde bereket konuşulur. Kızık'ta üretilen ürünler konuşulur. Bizler de belediyeler olarak, tarıma ve hayvancılığa gereken desteğimizi esirgemiyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalarla sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Çünkü gördük ki, pandemide de, cereyan eden savaşlarda da, ülke olarak, şehir olarak, mahalle olarak kendi kendimize yetmemiz lazım. Bu anlayış içerisinde üreten olacağız. Bu anlayış içerisinde istihdam sağlayan olacağız. İnşallah ihraç eden olacağız. Hepinize sevgiler, sunuyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hepinize, dualarınızı bekleyerek, hürmetlerimizi arz ediyorum. Sağ olun var olun. Allah'a emanet olun." - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, şükür ve yağmur duasına katıldı
Başkan Büyükkılıç, şükür ve yağmur duasına katıldı
Başkan Büyükkılıç, şükür ve yağmur duasına katıldı
Başkan Büyükkılıç, şükür ve yağmur duasına katıldı
Başkan Büyükkılıç, şükür ve yağmur duasına katıldı

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Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Mevla, Kızık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, şükür ve yağmur duasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, şükür ve yağmur duasına katıldı - Son Dakika
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