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Başkan Büyükkılıç'tan havalimanı incelemesi - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan havalimanı incelemesi

24.01.2022 15:19
Başkan Büyükkılıç'tan havalimanı incelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen ve kar yağışına rağmen inşaatı hızla devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen ve kar yağışına rağmen inşaatı hızla devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi'nin inşaat çalışmalarını ilk günden bu zamana kadar titizlikle takip eden Başkan Büyükkılıç, inşaat çalışmalarında gelinen noktayı yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, bu büyük projeyi Kayseri'ye kazandıran başta talimatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı çalışmalarının kış şartlarına rağmen hummalı şekilde devam ettiğini ifade ederek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın yapım çalışmaları yüzde 41'i aşan tamamlanma oranı ile devam etmektedir. Burada 8 milyon kişi kapasiteli bir havaalanı terminal binası yapılıyor. Bu binamız önümüzdeki yıl sonuna doğru faaliyete geçmiş olacak. Kayseri'mize çok yakışan bir proje hayata geçmiş olacak" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan havalimanı incelemesi
Başkan Büyükkılıç'tan havalimanı incelemesi
Başkan Büyükkılıç'tan havalimanı incelemesi
Başkan Büyükkılıç'tan havalimanı incelemesi
Başkan Büyükkılıç'tan havalimanı incelemesi

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Kayseri Havalimanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan havalimanı incelemesi - Son Dakika


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