Başkan Büyükkılıç'tan Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'tan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Büyükkılıç\'tan Kadir Gecesi Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mübarek gecenin barış, huzur ve birlik getirmesini diledi.

25.03.2025 11:56  Güncelleme: 11:58
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mübarek gecenin tüm insanlık için barış, huzur ve birlik getirmesini diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, bu özel gecenin, İslam dünyasında birlik, beraberlik ve huzurun pekişmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Kadir Gecesi'nin, sadece bireysel ibadetler için değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunun güçlendirildiği bir zaman dilimi olduğunun altını çizdi. Kadir Gecesi'nin, bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, "Kadir Gecesi, İslam dünyasının en değerli gecelerinden biridir. Bu özel gece, hepimiz için kalpten gelen dualar ve iyilikle dolu bir zaman dilimi olmalıdır" dedi. Başkan Büyükkılıç, mesajında ayrıca bu gecenin, sadece dini vecibeleri yerine getirmek için değil, aynı zamanda Türkiye ve dünya için dua ederek, bir fırsat gibi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kadir Gecesi'nin, hem manevi dünyayı güçlendirmek hem de toplumsal bağları kuvvetlendirmek için bir imkan sunduğunu vurgulayarak, "Hep birlikte dua ederek bu gecenin, ülkemize ve tüm İslam alemi ile insanlığa hayır getirmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

Mesajını, tüm Kayserililerin ve İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni huzur içinde geçirmesini dileyerek sonlandıran Başkan Büyükkılıç, "Kadir Gecesi'nin, insanlığın sağlık, barış ve huzur içinde bir arada yaşadığı bir dünya kurma yolunda önemli bir adım olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika

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