Başkan Çadırcı Suriyeli ailelerle iftarda bir araya geliyor - Son Dakika

Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, beldede ikamet eden Suriyeli ailelerle iftarda bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinliyor.

Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, beldelerinde ikamet eden Suriyeli aileleri yalnız bırakmıyor. Başkan Çadırcı, her fırsatta kendilerini ziyaret ettiği ailelerin sorun ve taleplerini dinleyip çözüm arayışına giriyor. Yazıkonak beldesinde ikamet eden Suriyeli ailelerin kendilerine sığınan birer muhacir olduğunu belirten Başkan Çadırcı, Ramazan öncesi de fırsat buldukça aileleri ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendiğini söyledi. Bu geleneği Ramazan ayı boyunca sürdürdüklerini aktaran Başkan Çadırcı, son zamanlarda Suriyeli muhacirlere yönelik yapılan eleştirilerin insafsız olduğunu vurguladı. Başkan Çadırcı, "Hemen yanı başımızda Ukrayna Rusya savaşında milyonlarca insanın batı ülkelerine sığındı. Hiçbir batılının kendilerine sığınan bu insanlarla ilgili ülkelerine dönsünler veya bize yük oldular şeklinde basında demece rastlamadım. Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilerin hem ülkemizde hem de beldemizde bizlere misafir olmaları güçlü bir ülke olmanın güzelliğidir. Vatanından uzak kalmanın ne demek olduğunu en iyi Avrupa'da çalışan yurttaşlarımız bilirler. Suriye'den gelen birçok ailenin savaşta ciddi bir kayıpları olmuştur. Kimileri ailesini kaybederken Suriye doğumlu birçok çocuğun da fiziksel ve ruhsal mağdur olduğunu görebiliyoruz Misafir olduğumuz bir ailenizin babası Suriye'de kalmış çocuklar anneleri ile beraber beldemize misafirler. Bize düşen misafirlikleri uzun sürse de bize sığınan bu kardeşlerimizin hal ve hatırını sormak sevincimize, bayramlarımıza onları ortak etmektir" dedi. - ELAZIĞ