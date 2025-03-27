Başkan Candaroğlu\'ndan koca çınarlara bayram tıraşı sürprizi

Arnavutköy Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde Yassıören Darülaceze Yaşam Kampüsü'nde kalan yaşlı vatandaşlar için kişisel bakım etkinliği düzenledi.

Ramazan Bayramı öncesinde Arnavutköy Belediyesi, Yassıören Darülaceze Yaşam Kampüsü'nde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Arnavutköylü kuaför Sinan Asan ve ekibiyle iş birliği içinde gerçekleştirilen kişisel bakım etkinliğinde, kampüs sakinlerinin saç kesimi ve bakımı ücretsiz olarak yapıldı.

Etkinlik boyunca, Darülaceze'de kalan yaşlı vatandaşların saç tıraşları özenle tamamlandı. Profesyonel dokunuşların eşlik ettiği etkinlikte sadece saçlar kesilmedi, aynı zamanda samimi sohbetler edildi, gönüller kazanıldı. Etkinlik alanı; makas seslerinin, tebessümlerin ve duaların birbirine karıştığı sıcak bir atmosfere dönüştü.

"İlçemizin sevilen esnaflarıyla birlikte tecrübeli çınarlarımızın bayram hazırlığını hep birlikte yapıyoruz"

Etkinliğe katılan Başkanı Mustafa Candaroğlu da çınarlarla bir araya geldi. Kampüs sakinlerinin halini hatırını soran Başkan Candaroğlu, "Darülaceze'nin Yaşam Kampüsü'ndeyiz. Burası yaklaşık 6 ay önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Bugün burada kıymetli sakinlerimizle birlikte bayrama hazırlanıyoruz. İlçemizin sevilen esnaflarıyla birlikte, tecrübeli çınarlarımızın bayram hazırlığını hep birlikte yapıyoruz" dedi. Etkinliğe katılan Darülaceze sakinleri, kendilerine gösterilen ilgi ve sunulan hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Arnavutköy Belediyesi, sadece hizmet değil, gönül köprüleri kurarak yaş almış vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. - İSTANBUL