Başkan Çerçioğlu; "08 Mart Dünya emekçi Kadınlar günümüz kutlu olsun" - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu; "08 Mart Dünya emekçi Kadınlar günümüz kutlu olsun"

07.03.2022 11:59
Başkan Çerçioğlu; "08 Mart Dünya emekçi Kadınlar günümüz kutlu olsun"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda kadınların mücadele günüdür. 8 Mart, kadınların hayatlarıyla ilgili özgürce karar verme hakkını savunduğu bir gündür. Kadınların eşitliği kazanmak için sürdürdüğü mücadelede binlerce kadın hayatını kaybetmiştir. Bunun yanında kadın cinayetleri ülkemizin de en büyük ve acilen çözülmesi gereken sorunlarındandır. Geçen Ocak ayında 26 kadınımız öldürülmüş, 28 kadınımız ise şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Sadece bu bilgi bile kadınlarımızın yaşam haklarına sıkı sıkı sarılmalarının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu sebeple 8 Mart en temel hak olan yaşam hakkını savunmanın yüksek sesle haykırılması gereken bir gündür. Yaşam hakkının yanı sıra kadınlarımızın ekonomik yaşamda da eşit olma talebi haklı bir taleptir. Emeğin cinsiyetle sınırlandırılamayacağını, örneğin anneliğin buna engel olmadığını da bir kadın olarak çok iyi biliyorum. Bu sebeple kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerini elde etmek için mücadelelerini de destekliyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun" - AYDIN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu; '08 Mart Dünya emekçi Kadınlar günümüz kutlu olsun' - Son Dakika


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