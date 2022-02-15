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Başkan Çerçioğlu, AGC yönetimini ağırladı - Son Dakika

Başkan Çerçioğlu, AGC yönetimini ağırladı

15.02.2022 13:00
Başkan Çerçioğlu, AGC yönetimini ağırladı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun ve yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun ve yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin 16. Genel Kurulu'nda yapılan seçimle göreve gelen yeni Başkan Ferdi Uzun ve yönetimi, kent genelinde yapılan başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. Gazetecileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, basının demokrasinin önemli bir gücü olduğunu hatırlatarak, gazeteciler ile daima dayanışma içinde olacaklarını belirtti. Başkan Çerçioğlu, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

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Özlem Çerçioğlu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu, AGC yönetimini ağırladı - Son Dakika


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