Başkan Çerçioğlu: "Çıldır Havalimanı için çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor" - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu: "Çıldır Havalimanı için çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor"

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Başkan Çerçioğlu: "Çıldır Havalimanı için çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor"
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Aydın Çıldır Havalimanı’nın ticari uçuşlara açılması ile ilgili olarak açıklamada bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydınımıza verdiği Çıldır Havalimanı’nın ticari uçuşlara açılması müjdesinin ardından projemiz tüm...

Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması ile ilgili olarak açıklamada bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydınımıza verdiği Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması müjdesinin ardından projemiz tüm hızıyla ilerliyor" dedi.

Başkan Çerçioğlu açıklamasında, "Gelinen aşamada altyapı ve üstyapı tesislerinin zemin etüdü, jeoteknik raporları ve zemin iyileştirme projeleri ile pist, apron, taksi yolu ve çevre yoluna ait proje çalışmaları tamamlanmıştır. Üstyapı tesislerinin proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından altyapı ihalesi yapılacaktır. Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması ulaşım, turizm ve ticaret alanlarında şehrimizin potansiyelini zirveye taşıyacak ve ekonomimize büyük güç katacaktır. Aydın'dan desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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