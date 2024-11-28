Başkan Çerçioğlu\'na Ziyaretler

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Yenipazar ve Koçarlı ilçelerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin ortaklığında yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler değerlendirildi. Başkan Çerçioğlu, "Kentimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ortak akıl ile yürüttüğümüz çalışmalarımız, hayata geçireceğimiz projelerimiz ile vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Yenipazar Belediye Başkanı Ercan, Başkan Çerçioğlu'na Yenipazarlı kadınların yaptığı el işi eseri hediye etti. Başkan Çerçioğlu, Ercan'a ve Arıcı'ya nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN