Başkan Çerçioğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Başkan Çerçioğlu\'ndan Kurban Bayramı Mesajı
05.06.2025 09:46  Güncelleme: 09:47
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Bayramlar, kırgınlıkların unutulup gönüllerin birleştiği müstesna zamanlardır" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bayramın mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Başkan Çerçioğlu mesajında "Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel günler; paylaşmanın, yardımlaşmanın, hoşgörünün ve sevginin pekiştiği, kırgınlıkların unutulup gönüllerin birleştiği müstesna zamanlardır. Bayramın getirdiği manevi iklimin; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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