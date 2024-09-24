Başkan Çerçioğlu, Tarıma Yatırımların Süreceğini Açıkladı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ve oda başkanları ile bir araya geldi. Çerçioğlu ziyarette, Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma yönelik yatırımlarının artarak devam edeceğini ifade etti.

Ziyarette; Kendirlioğlu ve oda başkanları Aydın'daki başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. Kendirlioğlu ve oda başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Çerçioğlu ise Aydın'ı daha da yaşanabilir bir il haline getirmek için durmaksızın çalışmaya devam ettiklerini, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ziraat odalarının ortak projeler üretmeye devam edeceğini ifade etti. - AYDIN