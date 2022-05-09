Başkan Çerçioğlu, Terzi ve Konfeksiyoncular Odası'nı ağırladı - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu, Terzi ve Konfeksiyoncular Odası'nı ağırladı

09.05.2022 12:58
Başkan Çerçioğlu, Terzi ve Konfeksiyoncular Odası'nı ağırladı

Aydın Terziler ve Konfeksiyoncular Odası'nın yönetim kurulu, oda başkanı Yüksel Sabancı önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Aydın Terziler ve Konfeksiyoncular Odası'nın yönetim kurulu, oda başkanı Yüksel Sabancı önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Oda başkanı Yüksel Sabancı, Başkan Çerçioğlu'nu gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarda dolayı tebrik etti. Yeni yönetime görevlerinde başarılar dileyen Başkan Çerçioğlu ise her zaman esnaf odalarının yanında olacaklarının altını çizip yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

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Özlem Çerçioğlu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu, Terzi ve Konfeksiyoncular Odası'nı ağırladı - Son Dakika


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