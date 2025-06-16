Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan, tarımda dünya sahnesine çıkıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan, tarımda dünya sahnesine çıkıyor"

Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan, tarımda dünya sahnesine çıkıyor"
16.06.2025 13:23  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; tarımsal kalkınma ve yenilikçi üretim modelleriyle Kayseri'yi tarımda öncü kent haline getirmek amacıyla, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen GreenTech Amsterdam Fuarı'na katıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; tarımsal kalkınma ve yenilikçi üretim modelleriyle Kayseri'yi tarımda öncü kent haline getirmek amacıyla, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen GreenTech Amsterdam Fuarı'na katıldı. Ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Hollanda Temsilcisi Ethem Tokgözlü ile bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri'ye ve Kocasinan'a çağ atlatacak adımlar atıyoruz. Tarımda yeni bir çağ başlıyor." dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Elmalı Mahallesi'nde kurulmakta olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için en yenilikçi ve çevre dostu teknolojileri yakından görmek amacıyla GreenTech Fuarı'nda temaslarda bulundu. Fuarda yerli ve milli firmaların güçlü temsiliyetinden gurur duyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kendi firmalarımızın bu küresel arenada yer alması göğsümüzü kabartıyor. Coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtımı bizler için ayrı bir değer taşıyor. Kayseri'miz ve Kocasinan'ımız için en iyisini hedefliyoruz" dedi. Fuarda gerçekleştirdiği temasların ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Hollanda Temsilcisi Ethem Tokgözlü ile görüşen Başkan Çolakbayrakdar; "Köyümde Hayat Var" ve "Tarımda Dijital Dönüşüm" projeleri, hububat eleme ve paketleme tesisi, milli ve yerli tohum çalışmaları, tıbbi ve aromatik bitkiler, aspir bitkisi üretimi, siyez ve gacer buğdayı üretimi gibi birçok projeyle Kayseri'yi tarım alanında da çağ atlattıklarını vurgulayarak, Kayseri'ye değer katacak projeler için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kocasinan'ın, Kayseri'deki tarım üretiminin yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Metropol bir ilçe olmamıza rağmen kırsal mahallelerimizde tarım ve hayvancılık önemli yer tutuyor. Bu potansiyeli artırmak ve gençleri tarıma özendirmek için projeler geliştiriyoruz" şeklinde konuştu. Kayseri'de, Kocasinan'ın diğer ilçeler içerisinde en fazla tarımsal üretim yapan ilçe olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Kayseri'de tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Geriye kalan yüzde 80'lik kısmı ise şehrin 15 ilçesi paylaşmaktadır. Bundan dolayı her alanda projeler geliştiriyoruz. Metropol ilçemiz olmasına rağmen, kırsal mahallelerimizde yoğun bir şekilde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşılıyor. Bu noktada kendimize bu işi görev edindik. Çiftçi kardeşlerimize daha fazla ne yapabiliriz? İşin diğer tarafında; sanayi, savunma ve enerji ne kadar kıymetliyse, gıda da o kadar kıymetli ve değerlidir. Bu doğrultuda, yereldeki imkanlarımızla bu potansiyeli daha fazla yaygınlaştırmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Özellikle tarım işletmeleri aile işletmeleridir ve günden güne bu işletmeler küçülüyor, yok oluyor. Gençler tarımın içinde bulunmak istemiyorlar, köyde kalmak istemiyorlar. Hatta gittiğimiz köylerde genç çiftçilerimiz, 'Başkanım, kız vermiyorlar.' diyorlar. Bu doğrultuda gençlerimizi özendirmek ve tarımın içinde daha fazla yer almalarını sağlamak için 'Köyümde Hayat Var Projesi'ni hayata geçirdik. Geleneksel yöntemlerle teknolojiyi buluşturarak, tarımın daha doğru bir şekilde yapılabileceği kanaatindeyiz. Bölgede yüksek gelir getirici tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2017 yılında yetiştirdiğimiz; lavanta, adaçayı, melisa, yaban kekiği, ekinezya ve nane gibi ürünlerin hasadını yaptık. Amacımız, ürün çeşitliliğini artırarak çiftçimize ek gelir sağlamak; ardından şehrimizin ve bölgemizin ekonomisine, daha sonra ise makro ölçekte ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktır. Biliyoruz ki; Kocasinan'ın ticareti ve ekonomisinin büyümesi, ilçede yaşayanların refahının artması demek, Türkiye ekonomisinin büyümesi demektir. Yerelden hareketle Türkiye'ye model olacak işler yapıyoruz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da her şartta ve her zaman çiftçilerimizin yanında ve destekçisiyiz" ifadelerini kullandı. Kayseri'nin, Türkiye'de ilk 10'da yer alan 24 ürünü olduğunu ve ekili alan büyüklüğünde Türkiye'de 5. sırada yer aldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Her defasında tarımın stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getiriyorum. Günümüzde yaşanan olaylar, tarımın ne kadar önemli olduğunun ispatı niteliğindedir. Kocasinan Belediyesi olarak yıllardır yaptığımız hizmetlerle, Kayseri'nin eşi benzeri olmayan yöresel lezzetlerinden Cırgalan biberi, Yamula patlıcanı, Gömeç fasulyesi ve Erkilet'in kedi bacağı gibi değerlerini tarımsal desteklerimizle yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca yıllardır devam ettirdiğimiz 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar'daki 32 çiftçimizin her birinin sertifikalı olması ayrı bir değer ve önem taşımaktadır. Bunların hepsi ilçemizin hem tarımsal hem de ekonomik değerleridir. Ayrıca ilçemizde şeker pancarı, arpa, buğday, ay çekirdeği, patates, fasulye, nohut, ceviz gibi ürünlerin yanı sıra yerel değerlerimize sahip çıkarak; onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, 5 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirilecek Elmalı Mahallesi'ndeki Tarıma Dayalı İhtisas OSB projesine de değinerek, Türkiye'nin en iddialı tarım projelerinden biri olduğunu belirterek; "5 milyar TL'lik bu dev yatırım sadece Kocasinan'ın değil, Kayseri'nin, hatta Türkiye'nin tarımsal üretim haritasını değiştirecek. Kapalı sistem seralarda katma değeri yüksek ürünlerin üretimiyle birlikte sadece iç piyasa değil, Avrupa başta olmak üzere dünya pazarları da hedefleniyor. Bu, kırsalda kalkınmanın ve gençlerin yeniden toprağa dönüşünün yolunu açacak" dedi. Hollanda temaslarının ardından Almanya'nın Stuttgart kentine geçen Başkan Çolakbayrakdar, burada yaşayan Kayserili gurbetçilerle bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ve yoğun ilgi gören buluşmada hemşehrileriyle hasret gideren Başkan Çolakbayrakdar, "Vatana hasretle yaşayan hemşehrilerimizle bir arada olmak bizler için büyük mutluluk. Sıla-i rahim yapan vatandaşlarımızla buluşmak bizleri de duygulandırıyor" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel Haberler, Teknoloji, Amsterdam, Kocasinan, Hollanda, kayseri, Ekonomi, Yerel, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan, tarımda dünya sahnesine çıkıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
İzmir’de fabrika yangını Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

13:59
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu Ünlü tatil beldesi Marmaris’te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
12:00
Arkadaşını onlarca parçaya ayırıp intihar eden polisi komşuları anlattı
Arkadaşını onlarca parçaya ayırıp intihar eden polisi komşuları anlattı
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
20:05
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
19:52
Galatasaray’dan Osimhen için bir atak daha İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:41
Kenan Yıldız’dan 5 yıllık imza
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
19:22
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
19:05
Masaj salonlarına operasyon 15 gözaltı
Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
18:55
Fenerbahçe’ye 90 milyon euroluk golcü Görüşmeler resmen başladı
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
18:36
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 14:39:44. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan, tarımda dünya sahnesine çıkıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.