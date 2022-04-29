Başkan Doğan çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı - Son Dakika
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Başkan Doğan çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı

29.04.2022 13:52
Başkan Doğan çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı öncesi, belediye personeliyle bayramlaştı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı öncesi, belediye personeliyle bayramlaştı.

Ana hizmet binası ve kademelerde düzenlenen bayramlaşma programında Başkan Doğan'a, Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ile Fatih Coşkun ve birim müdürleri eşlik etti. Çalışma arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan Başkan Doğan, iyi bayramlar dileyerek, "Aileniz ve yakınlarınızla birlikte huzurlu, sağlıklı, kazasız belasız bir bayram geçirmenizi temenni ediyor, Ramazan Bayramınızı kutluyorum" dedi. Belediye emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, emeğin ve emekçinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

"Personelimizin her birini Merkezefendi ailesinin bir ferdi olarak gördük"

Merkezefendi Belediyesi'nin başkanından başkan yardımcısına, müdüründen saha personeline büyük bir aile olduğunu söyleyen Başkan Doğan, "İlçemizin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalarda tüm personelin alın teri var. Personelimizin her birini Merkezefendi ailesinin bir ferdi olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. Hepimizin amacı Merkezefendili hemşehrilerimize en iyi ve en doğru şekilde hizmet etmek. Çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, ailenizle birlikte mutlu ve huzurlu geçireceğiniz bir bayram diliyorum. Aynı zamanda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz de kutlu olsun. Bizler emeğe ve emekçiye her zaman değer verdik, vermeye devam edeceğiz. Emekçilerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu. - DENİZLİ

Başkan Doğan çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı
Başkan Doğan çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı
Başkan Doğan çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı
Başkan Doğan çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Doğan çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı - Son Dakika


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