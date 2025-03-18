Başkan Doğan\'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu anlamlı günü kutladı.

Başkan Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, "18 Mart, vatanımızın bağımsızlık mücadelesinin simgesi, Türk milletinin azim ve kararlılıkla direndiği Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüdür. 'Çanakkale geçilmez' diyerek tarihe altın harflerle yazılan aziz atalarımızın mirasını bizler de gururla yaşatacak ve bu topraklara sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık ruhuyla, vatanımıza olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, milletimizin zaferinin coşkusunu içimizde hissederek, ülkemizin birliği ve dirliği için gece gündüz demeden çalışacağımıza söz veriyoruz. Çanakkale'den aldığımız ilhamla, bizlere bırakılan bu kutsal topraklara sahip çıkmaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini yaşatmaya ve yeni nesillere emanet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Doğan, Çanakkale Zaferi'nin sadece Türk milletinin zaferi değil, tüm dünyaya barışın ve özgürlüğün önemini gösteren bir destan olduğunu belirtti. - GAZİANTEP