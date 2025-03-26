Başkan Doğan\'dan Kadir Gecesi Mesajı

Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, dargınlıklara, kırgınlıklara son vermek, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği geçerli kılmak için bize önemli fırsatlar verilmektedir" dedi.

Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın son günlerinin yaşandığını, Kadir Gecesiyle birlikte kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşma duygularının artarak devam ettiğini vurguladı. Kadir Gecesi'nin önemli fırsatlar verdiğini ifade eden Başkan Doğan, "Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, dargınlıklara, kırgınlıklara son vermek, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği geçerli kılmak için bize önemli fırsatlar verilmektedir. Bu duygu ve düşünceler ile bayram havasını hissetmeye başladığımız şu günlerde başta Merkezefendililerin, Denizlililerin, milletimizin ve tüm İslam aleminin bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi mübarek olsun" dedi. - DENİZLİ