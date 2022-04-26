Başkan Doğru'dan Kadir Gecesi kutlaması - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Kadir Gecesi münasebetiyle ilgili kutlama mesajı yayımladı.

Kadir Gecesi münasebetiyle ilgili kutlama Mesajı yayımlayan Başkan Hasan Doğru, vatandaşların Kadir Gecesini kutladı. Başkanı Doğru yayımladığı mesajında, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşılırken, bu manevi havayı bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesine ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de, 'Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır' mealindeki ayetle bu gecenin esenlik dolu olduğuna işaret edilmektedir. Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde; ibadetlerimizde, ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, bugünü her gün yaşamaya gayret etmeliyiz. Bu vesileyle tüm Arabanlı hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor ve bu gecenin, insanlığın barış, huzur ve saadetine, bütün müminlerin de affına vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP