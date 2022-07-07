Başkan Dündar, esnafla bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Dündar, esnafla bayramlaştı

07.07.2022 11:15
Başkan Dündar, esnafla bayramlaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kurban Bayramı öncesinde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ziyaret ederek esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar ile bayramlaştı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kurban Bayramı öncesinde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ziyaret ederek esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar ile bayramlaştı.

Her bayram olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi tarihi çarşıyı ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bir araya geldiği esnaf ve vatandaşların bayramlarını tek tek kutladı. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Dündar, Kurban Bayramı'nın tüm dünyaya birlik, beraberlik, barış, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulundu. Çarşı esnafı ve vatandaşlar da Başkan Dündar'ın bayramını tebrik etti. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlarla sohbet eden Dündar, Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Kurban Bayramı'nın gönüllere ferahlık, hanelere huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Dündar, "Tüm İslam aleminde Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Vatandaşlarımız ibadetlerini yerine getirebilmek adına kurban pazarlarına giderek kurbanlarını aldı. Çarşı ve pazarlarımızda da bayram hareketliliği yaşanıyor. Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesinde de Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ziyaret ederek bayram heyecanını esnaf ve vatandaşlarımız ile birlikte yaşadık. Osmangazi Belediyesi olarak esnaf ve vatandaşlarımızın huzurlu alışveriş yapabilmeleri adına çarşı bölgesindeki denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bayram öncesi alışveriş yapan vatandaşlar ve çarşı esnafının herhangi bir sıkıntı yaşamaması için zabıta aracılığı ile gerekli önlemleri aldık. Yaşanacak her türlü olumsuzluğa anında müdahale edecek şekilde, zabıta arkadaşlarımız çarşının pek çok noktasında görev yapıyor. Kurban Bayramı'nın gönüllerimize ferahlık, hanelerimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun" dedi. - BURSA

YORUMLAR
500
Ardahan'da bıçak ustaları Kurban Bayramı mesaisinde Ardahan'da bıçak ustaları Kurban Bayramı mesaisinde 'Kurban etini oda sıcaklığına gelmeden dolaba koymayın' 'Kurban etini oda sıcaklığına gelmeden dolaba koymayın' Kartepe'de 'kurban yakalama timi' kuruldu Kartepe'de 'kurban yakalama timi' kuruldu
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Osmangazi, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Dündar, esnafla bayramlaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:25 Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
11:12 Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor
11:09 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulundu
11:08 Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Korkunç cinayet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Öldürülüp betona gömülmüş
10:55 Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil düğünü erteledi
10:51 Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor
10:50 Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!
10:34 Kom'un önemli operasyonuyla suç örgütlerine silah satan kişiler tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 11:48:59. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Dündar, esnafla bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement