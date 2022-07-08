Başkan Dündar personelle bayramlaştı - Son Dakika
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Başkan Dündar personelle bayramlaştı

08.07.2022 13:16
Başkan Dündar personelle bayramlaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kurban Bayramı öncesi son iş gününde belediyede çalışan personel ile bayramlaştı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kurban Bayramı öncesi son iş gününde belediyede çalışan personel ile bayramlaştı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi'nin geleneksel bayramlaşma programında belediye birimlerinde görev yapan personeller ile bir araya geldi. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde personel ile tek tek ilgilenen Dündar, çalışanlara hayırlı bayramlar diledi.

Kurban Bayramı'nın başta tüm İslam alemine huzur, mutluk ve sağlık getirmesini temenni eden Dündar, "Personellerimizle el ele, gönül gönüle yaptığımız çalışmalarla Osmangazi'yi adeta bir cazibe merkezine dönüştürdük. Bizler, hayata geçirdiğimiz projeleri hep birlikte yaptık. Bayramlar da, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı müstesna günler. Ben, bu vesile ile başta çalışma arkadaşlarım ve aileleri olmak üzere herkesin bayramını kutluyor, nice bayramlarda beraber olabilmeyi temenni ediyorum" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Dündar personelle bayramlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Dündar personelle bayramlaştı - Son Dakika
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