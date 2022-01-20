Başkan Erdoğan, sanayi esnafını dinledi - Son Dakika

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Sanayi sitesindeki esnafla kahvaltıda bir araya geldi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde vatandaşlara hizmet veren 1. Nolu ve 2. Nolu Sanayi Sitesi'ndeki ziyaretlerine devam ederek esnafla sohbet eden, şikayetleri ve istekleri bire bir dinleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, güne esnaf sofrasında başladı. Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci'nin eşlik ettiği ziyarette, esnafı dinleyen Başkan Erdoğan fikir alışverişinde bulundu.

Yerel yönetimlerin en önemli istişare meclislerinden olan esnaf ziyaretlerini önemsediklerini ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi ihmal etmediklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Şehrimizin tüm dinamikleriyle bir araya gelerek Biga'mızın sorunlarını çözme yolunda tüm gücümüzle ilerliyoruz. Bugün de güne sanayi sitemizde başladık. Soğuk bir kış gününde sıcacık çayımızla gönül sofralarımızda esnafımızla sohbet ettik. Bir araya geldiğimiz bu kıymetli buluşmada talep, öneri ve sorunları dinledik ve not aldık. Güzel sohbetleri için tüm esnafımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE