Başkan Erol: "Eşi benzeri olmayan bir destan" - Son Dakika
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Başkan Erol: "Eşi benzeri olmayan bir destan"

18.03.2022 11:55
Başkan Erol: "Eşi benzeri olmayan bir destan"

Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Çanakkale Zaferi, eşi benzeri olmayan bir destandır" dedi.

Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Çanakkale Zaferi, eşi benzeri olmayan bir destandır" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'inci Yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erol, yayınladığı mesajında "Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, vatan topraklarımızı savunmak ve korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimizin anılması bakımından önemli ve anlamlı bir gündür. 18 Mart 1915 Çanakkale'sinde, Anadolu'nun her köşesinden gelen, yürekleri bağımsızlık ateşi, yüce vatan sevgisi ile dopdolu bir çoğu çocuk yaşta vatan evlatları, ulu önderimiz Mustafa Kemal'in üstün komutasında, süngüsüyle, kanını, canını ortaya koyarak tüm imkansızlıklara rağmen eşi benzeri olmayan bir destan yazmışlardır. Biz bu şanlı destanı nesilden nesile aktararak, bu mukaddes emaneti daima hatırlayacak ve hatırlatacağız. Bu inançla Çanakkale Zaferi'ni en içten duygularla kutluyor; 18 Mart Şehitler Günü'nde bu mukaddes topraklar uğruna eşsiz bir mücadele örneği sergileyen, hiç çekinmeden canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı Afyonkarahisar'da 18 Mart programı törenle başladı Afyonkarahisar'da 18 Mart programı törenle başladı

Çanakkale Zaferi, Mehmet Erol, Çanakkale, 18 mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Erol: 'Eşi benzeri olmayan bir destan' - Son Dakika


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