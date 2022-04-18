Başkan Erol, sahurda öğrencileri yalnız bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Erol, sahurda öğrencileri yalnız bırakmadı

18.04.2022 10:16
Başkan Erol, sahurda öğrencileri yalnız bırakmadı

Sosyal medya üzerinden kendisini sahura davet eden öğrencileri kırmayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek sahur yaptı.

Sosyal medya üzerinden kendisini sahura davet eden öğrencileri kırmayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek sahur yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'u sahura davet etti. Ramazan ayı çerçevesinde iftar ve sahur programlarına da devam eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, üniversite öğrencilerinin çağrısını yanıtsız bırakmadı. Sahurda üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Başkan Erol, uzun süre sohbet etti.

ADÜ MYO öğrencileri adına yapılan davet çağrısında "Başkanım biz öğrencileri kırmazsanız bir gece de bizim misafirimiz olsanız, sahuru hep beraber yapsak ne dersiniz" ifadeleri yer aldı.

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden öğrencilere teşekkür eden Başkan Erol; "Cuma gecesi sahurda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi MYO öğrencileri beni sahura davet etmişlerdi. Ertesi gün Kaymakamımız Alper Açıkgöz ile birlikte davete icabet ettik. Öğrencilerimizle sahur yaptık, derslerinden konuştuk. Keyifli bir kaç saat geçirdik. Bu sahuru organize eden başta öğrencilerimiz olmak üzere MYO Müdürümüz Necati Beye ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Başkan Erol, sahurda öğrencileri yalnız bırakmadı
Başkan Erol, sahurda öğrencileri yalnız bırakmadı
Başkan Erol, sahurda öğrencileri yalnız bırakmadı
Başkan Erol, sahurda öğrencileri yalnız bırakmadı
Başkan Erol, sahurda öğrencileri yalnız bırakmadı
Başkan Erol, sahurda öğrencileri yalnız bırakmadı
Başkan Erol, sahurda öğrencileri yalnız bırakmadı

YORUMLAR
500
Buharkent'te yetim çocuklar unutulmadı Buharkent'te yetim çocuklar unutulmadı

Mehmet Erol, Üniversite, Buharkent, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Erol, sahurda öğrencileri yalnız bırakmadı - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Bursa'da işçi sevisi alev aldı, yolcular canını zor kurtardı!
09:58 Mariupol'de son durum: Rusya, dün Ukrayna askerlerinin teslim olması için 7 saatlik süre tanımıştı, 400 kişilik grup hala direniyor
09:57 İsveç'te yakılan Kuran-ı Kerim ortalığı karıştırdı! Müslümanlar sokağa indi
09:43 Çocuğunun sırtına ismini yazan anne konuştu: Ölmekten değil, çocuğumun sahipsiz kalmasından korktum
09:41 Rezidanstaki işkenceden dehşete düşüren ayrıntılar! Makasla iç çamaşırları kesilmiş
09:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında Hülya Avşar 'fotoğrafçılık' yaptı, Emine Erdoğan poz verdi
09:16 Perinçek ve Ümit Özdağ arasındaki mülteci gerilimi şiddetleniyor: "Bugün başlıyoruz, seslerini keseceğiz" sözüne cevap gecikmedi
08:53 ABD'de ırkçı saldırı! Bir Türk vatandaşı göğsünden bıçaklandı!
08:49 Adı Sevgi son bölümüyle dün akşam yayınlandı! Elif için Sarpça'daki hayat kabusa dönüyor
08:40 Hadise'den şaşırtan paylaşım! Müstakbel görümcesinin doğum gününü bu fotoğrafla kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 10:23:22. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Erol, sahurda öğrencileri yalnız bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement