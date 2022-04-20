Başkan Ertürk; "Şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için canla başla çalışıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Ertürk; "Şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için canla başla çalışıyoruz"

20.04.2022 09:41
Başkan Ertürk; "Şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için canla başla çalışıyoruz"

Aydın'ın Kuyucak Belediyesi tarafından şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları için düzenlenen iftar programında konuşan Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Şehitlerimize layık olmak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Aydın'ın Kuyucak Belediyesi tarafından şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları için düzenlenen iftar programında konuşan Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Şehitlerimize layık olmak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları için düzenlenen iftar programına, İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

İftar programında konuşan Başkan Ertürk, "Yüzyıllardan beri bu güzel vatan topraklarına göz diken düşmanlara karşı bu Türk yurdunu korumak için göğsünü siper eden malını, mülkünü, eşini, çocuklarını gözünü kırpmadan arkada bırakarak kahramanca savaşan şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Değerli gazilerimize de uzun ömürler, sağlıklı günler diliyorum. Değerli arkadaşlarım, değerli büyüklerim, ülkemiz hakikaten çok zor günler geçirdi. Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na ve en son 15 Temmuz'da bu vatana göz diken vatanımızı parçalamak isteyen teröristlere karşı ülkemizde verilen mücadele var. Kahramanca bu topraklar için mücadele eden bu toprakların bize yurt olmasına vesile olan kahramanlarımız için ne yapsak azdır. Irak sınırları içerisindeki harekatta 2 gün önce şehit olan kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Bizler şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için canla başla çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ülkemizi muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için gayretle çalışıyoruz. İftar programımıza katılan bugün bizlerle beraber olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı ve hayırlı günler diliyorum. Allah, hepimize ailelerimizle beraber Ramazan Bayramı'na kavuşmamızı nasip etsin inşallah" dedi. - AYDIN

Başkan Ertürk; Şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için canla başla çalışıyoruz
Başkan Ertürk; Şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için canla başla çalışıyoruz
Başkan Ertürk; Şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için canla başla çalışıyoruz
Başkan Ertürk; Şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için canla başla çalışıyoruz
Başkan Ertürk; Şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için canla başla çalışıyoruz

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Metin Ertürk, İftar, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ertürk; 'Şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için canla başla çalışıyoruz' - Son Dakika


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