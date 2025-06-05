Başkan Geçit'ten Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Geçit'ten Kurban Bayramı Mesajı

Başkan Geçit\'ten Kurban Bayramı Mesajı
05.06.2025 10:01  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kurban Bayramı'nın kardeşliği güçlendiren bir zaman olduğunu vurgulayarak, sevgi, paylaşım ve bereket dolu bir bayram dileğinde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yayımladığı mesajla bayramların kardeşliği güçlendiren müstesna zamanlar olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'nın fedakarlık, paylaşma ve rahmetin sembolü olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nın huzur ve bereketini bir kez daha yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Geçit, "Kurban Bayramlarında teslimiyet, paylaşım, bereket ve şükür vardır. Sevgi ve merhamet vardır. Rabbim hem dua edenlerden, hem dua alanlardan olmayı nasip eylesin" dedi.

Bayramların, toplumun bir araya geldiği, sevinçlerin paylaşıldığı ve yardımlaşma ruhunun en üst düzeye çıktığı özel zamanlar olduğunu vurgulayan Başkan Geçit, mesajında, "Milletçe hepimizi manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran mübarek Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Müslüman milletimizin ilahi bir armağan olarak kabul ettiği ve sevinçle karşıladığı bayramlar, dayanışma ve paylaşım ruhu ile kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli ve müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı'nda yaptığımız ibadetler, gerçekleştirdiğimiz eş, dost akraba ziyaretleri, uzattığımız yardım elleri, gönülden tebessümler kardeşliğimizi daim kılmakta, birlikteliğimizi güçlendirmektedir. Birbirimize daha çok yaklaşmanın; büyüklerimizi, aile fertlerimizi, yakın çevremizi, dost ve arkadaşlarımızı sevindirmenin, onlarla aramızdaki bağları güçlendirmenin ve hasretleri bitirmenin yegane yollarından biri yine bu mübarek zamanlardır" ifadelerini kullandı.

Başkan Geçit mesajının sonunda, "Tüm Müslüman kardeşlerimize hayırlı ve bereketli bir bayram diliyorum. Kurbanlarınızın kabul olmasını, dualarınızın ve ibadetlerinizin makbul olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'mızın başta bütün insanlığa, İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ediyor, tüm hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, İlhan Geçit, Yeşilyurt, Belediye, Politika, Kurban, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Geçit'ten Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı
Kocaelispor Galatasaraylı futbolcuyla anlaştı Kocaelispor Galatasaraylı futbolcuyla anlaştı
Marmaray’daki olayda ’Mavi gömlekli çocuk’ ilk kez konuştu Arayıp teşekkür etmişler Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Romulo’ya tarihi transfer teklifi Romulo'ya tarihi transfer teklifi
Trump malikanesinde alarm İçeri girerken Gizli Servis’e yakalandı Trump malikanesinde alarm! İçeri girerken Gizli Servis'e yakalandı
Demet Özdemir’den baba ocağına duygusal ziyaret Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret
Hindistan’da şiddetli yağışlar 44 can aldı Hindistan'da şiddetli yağışlar 44 can aldı
Giden gidene Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
08:22
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
03:22
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
15:36
Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık
Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık
15:28
Şahin saldırısı kasabaya korku saldı Çocuklar dışarı çıkamıyor
Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor
15:23
Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi
Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi
15:10
Ukrayna’da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü’nün hikayesi
Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi
15:09
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda
14:57
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
14:33
Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti
Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti
14:30
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi Yeni video daha vahim
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim
14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 10:57:37. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Geçit'ten Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.