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Başkan Güler'den Kestane üreticilerine destek - Son Dakika

Başkan Güler'den Kestane üreticilerine destek

16.02.2022 11:46
Başkan Güler'den Kestane üreticilerine destek

Aydın'da gerçekleştirilen Kestane Çalıştayı'nın ardından açıklamalarda bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Köşk Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanında olacağız" dedi.

Aydın'da gerçekleştirilen Kestane Çalıştayı'nın ardından açıklamalarda bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Köşk Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanında olacağız" dedi.

Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kestane Çalıştayı'na katılan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, her zaman üreticileri desteklediklerini ifade etti. Çalıştay sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Güler; "Bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayan, ilimizin ve özellikle ilçemizin en önemli ihracat ürünlerinden olan kestanenin ilçe ekonomisine katkısı ve çiftçilerimize katkı sağlaması için çabamızı sürdürüyoruz. Köşkümüzün yüksek kesimlerinde yer alan kestanemiz ve çiftçilerimiz için göreve geldiğimiz günden itibaren bir çalışma programı oluşturduk. Çiftçilerimizin kestane bölgelerine ulaşımını rahat bir şekilde sağlayabilmesi, ürünlerinin kolaylıkla işleyebilmeleri ve nakliye edebilmeleri amacıyla yol ve kilitli parke taşı yatırımlarımızı program dahilinde gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Köşk Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanında olacağız" dedi. - AYDIN

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Nuri Güler, İhracat, Ticaret, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Güler'den Kestane üreticilerine destek - Son Dakika


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