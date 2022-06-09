Başkan Güler: "Köşk'te ilçe trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz" - Son Dakika
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Başkan Güler: "Köşk'te ilçe trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz"

09.06.2022 09:02
Başkan Güler: "Köşk'te ilçe trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz"

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından hizmete açılan Köşk Belediyesi Kapalı Otoparkı vatandaşların araçlarını güvenle ağırlamaya devam ediyor.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından hizmete açılan Köşk Belediyesi Kapalı Otoparkı vatandaşların araçlarını güvenle ağırlamaya devam ediyor. Köşk, merkez Çarşı Mahallesi Adnan Menderes Parkı yeraltında bulunan, 7/24 hizmet veren ve vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan kapalı katlı otopark, teknolojik ve güvenlik sistemleriyle de ön plana çıkıyor. 36 kamera ile saniye saniye izlenen otoparkta; elektrikli otomobil şarj ünitesi, engelli park alanları, güvenlik, kamera ve otomasyon sistemi bulunuyor.

İlçe merkezinde oluşan trafik yoğunluğu ile araç park sorununu ortadan kaldırmak amacıyla otopark çalışmasını önemsediklerini ve kapalı otoparkı faaliyete geçirdiklerini belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "İlçemizde son zamanlarda artan araç yoğunluğu sebebiyle özellikle çarşı merkezinde vatandaşlarımız park sorunu yaşıyordu. Hızlı bir çalışma programıyla güvenlik, kamera ve otomasyon sistemini faaliyete geçirerek otoparkı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Park sonunun azalması için öncelikle vatandaşlarımızın otopark kullanma alışkanlığını kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yüzden kısa süreli çarşı merkezinde işlerini halletmek isteyen vatandaşlar için de araç yoğunluğunun ve park sorununun azalması için bir saatlik otopark kullanımını ücretsiz yaptık" ifadelerini kullandı.

Piyasaya göre otopark ücret tarifesinin çok çok ekonomik olduğunun altını çizen Başkan Güler, "Köşk Belediyesi Otopark Ücret Tarifesi'ni, Türkiye'nin en ekonomik ücret tarifesi diyebiliriz. Bizler, paradan ziyade bu tür hizmetlerde vatandaşın memnuniyetinin daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de belediye otoparkı piyasaya göre yarı yarıdan daha da ucuza, sembolik rakamlarla çalıştırıyoruz. Gelişen teknolojiye uygun olarak da otoparkımızda elektrikli otomobil şarj ünitesi de mevcut. Hemşehrilerimiz için her şeyi düşündük ve onların hizmetine sunduk" diye konuştu.

Günlük, aylık ve yıllık abone ücretleriyle ilçeye hizmet veren belediye kapalı otoparkına Köşklü vatandaşlar beklenenin üzerinde yoğun ilgi gösteriyor. Köşk Belediyesi tarafından işletmesi sağlanan kaplı otoparkta "abone sistemi" de bulunuyor. Abone sistemi ile ödenen tarife ücretleri azalarak vatandaşlar daha da memnun ediliyor. Abone sistemine üye olan vatandaşlar diledikleri zaman araçları ile giriş çıkış yaparak kendi otoparkı gibi sistemden faydalanabiliyor. - AYDIN

Başkan Güler: Köşk'te ilçe trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz
Başkan Güler: Köşk'te ilçe trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz
Başkan Güler: Köşk'te ilçe trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz
Başkan Güler: Köşk'te ilçe trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz
Başkan Güler: Köşk'te ilçe trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz
Başkan Güler: Köşk'te ilçe trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz
Başkan Güler: Köşk'te ilçe trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Güler: 'Köşk'te ilçe trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz' - Son Dakika

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