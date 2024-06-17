Başkan Güler, şehit ailelerini unutmadı

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Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla Köşk Kaymakamı Tuğba Polat ile birlikte ilçede yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.

1974 yılında Şırnak'ta Şehit olan J. Er Hasan Bingöllü ve 2011 yılında Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Şehit olan korucu Mustafa Akçiçek'in ailesini ziyaret eden Kayamakam Polat ve Başkan Güler'e İlçe Jandarma Komutanlığına Vekaleten Yenipazar İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Özaslan ve İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz eşlik etti. Şehit yakınlarıyla bir araya gelerek bir süre sohbet eden Kaymakam Tuğba Polat ve Başkan Nuri Güler ailelerin Kurban Bayramlarını tebrik etti. Ziyaret sonunda duydukları memnuniyeti ifade eden Şehit aileleri, Kaymakam Polat, Başkan Güler ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN