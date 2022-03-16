Başkan Gülsoy: "Berat gecesi, rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir " - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Gülsoy: "Berat gecesi, rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir "

16.03.2022 09:08
Başkan Gülsoy: "Berat gecesi, rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir "

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazanı Şerifin habercisi olan Berat gecesine kavuşmanın sevincini yaşadığımızı belirten Başkan Gülsoy mesajında, " Berat Kandili, gönüllerimizi tövbe ve istiğfar ile arındıracağımız özel bir gecedir" dedi. Başkan Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü:

"Bir kez daha, af, merhamet ve mağfiret gecesi olan mübarek Berat Kandili'ne erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Allah'ın bağışlamasıyla günahlarımızdan arınmayı umduğumuz, kutlu bir zaman dilimi olan bu gece, aynı zamanda Kur'an ayı olarak da kabul edilen rahmet ve mağfiret mevsimi mübarek Ramazan ayına yaklaştığımızı müjdelemektedir. Bu mübarek kandil gününde günahlarımızın affı ile bütün dünyayı sarsan virüs salgını ve savaştan bizleri koruması için Rabbimize dua ve istiğfarlarda bulunacağız. İnşallah hep birlikte bu badireleri atlatarak Ramazan Bayramına sevdiklerimiz ve dostlarımızla birlikte geçirmek için elimizden gelen bütün çaba ve gayreti göstereceğiz. Berat gecesi, tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Bu özel gecede yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere tövbe edelim. İşlenmemiş günahlar için Allah'a sığınalım. Yüce Mevla'mız, günah yüklerinden arınmış, suçlarından berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş yüreğini imana açmış, ömrünü Salih amellere adamış kullar olarak Ramazan'a ulaşmamızı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimiz başta olmak üzere tüm Kayserili hemşerilerimizin, Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor ve bu gecenin, ülkemizin, birlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbelerinin ve dualarının kabul edilerek arınma ve affedilmelerine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu zorlu sürecin, salgın ve savaşın biran önce edilen dualar vesilesiyle tez vakitte geride kalmasını, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Berat Kandili'miz mübarek olsun." - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Tanoğlu: 'Berat Kandiline ulaşmış olmanın manevi hazzını yaşıyoruz' Tanoğlu: 'Berat Kandiline ulaşmış olmanın manevi hazzını yaşıyoruz' Osman Çakıray: 'Efeler Ligine çıkacağız' Osman Çakıray: 'Efeler Ligine çıkacağız'

Berat Kandili, Ramazan, Kayseri, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gülsoy: 'Berat gecesi, rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir ' - Son Dakika


Son Dakika
09:04 Ya Eyfel Kulesi bombalansaydı? Ukrayna Parlamentosu'ndan kurgu video
08:56 Eskiden futbol stadıydı, şimdi Ukraynalı mültecilerin toplanma merkezi!
08:37 Savaş bölgesindeki Ukraynalılar Türkiye'den gelen yardım tırlarını görünce gözyaşlarına boğuldu: İşte o görüntüler
08:35 İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
08:32 Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi
08:18 Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in toplantısında: Faiz artırımı bekleniyor
08:09 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:03 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:39 Ukrayna'da öldürülen gazetecilerin sayısı artıyor: İki Fox çalışanı hayatını kaybetti
07:46 Rusya-Ukrayna savaşının 21. günü: Çatışmalar da sürüyor, diplomasi de! Bugün altıncı müzakere yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 09:18:48. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Gülsoy: "Berat gecesi, rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir " - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement