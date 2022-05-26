Başkan Günel; "Şeffaf belediyecilikten ödün vermeyeceğiz" - Son Dakika
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Başkan Günel; "Şeffaf belediyecilikten ödün vermeyeceğiz"

26.05.2022 14:26
Başkan Günel; "Şeffaf belediyecilikten ödün vermeyeceğiz"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye müfettişlerince Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan bir ihale ilgili olarak yürütülen inceleme sürecine ilişkin bir açıklama yaparak, "Büyük bir titizlikle takip ettiğimiz sürecin tamamlanması ile gerekli tüm...

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye müfettişlerince Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan bir ihale ilgili olarak yürütülen inceleme sürecine ilişkin bir açıklama yaparak, "Büyük bir titizlikle takip ettiğimiz sürecin tamamlanması ile gerekli tüm işlemleri başlatacağız. Şeffaf belediyecilikten ödün vermeyeceğiz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yürütülen inceleme ile ilgili şu ifadelere yer verdi;

"Belediyemiz tarafından yapılan bir ihale ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından sürdürülen inceleme neticesinde, soruşturmanın selameti açısından 2 memur çalışanımızın açığa alınmasına karar verilirken; 1 sözleşmeli memur ile 2 şirket çalışanımızın da sözleşmelerinin askıya alınması tavsiyesinde bulunulmuştur. Göreve başladığımız günden bu yana şeffaf belediyecilik anlayışından asla ödün vermeyen bir yönetim olarak Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından yürütülen incelemenin doğru ve sağlıklı biçimde yürütülebilmesi amacıyla üzerimize düşeni yaparak söz konusu çalışanlarımız ile ilgili tavsiye kararını derhal yerine getirmiş bulunmaktayız. Kuşadası Belediyesi yönetimi olarak kamunun zarara uğratılmasına neden olacak herhangi bir ihmale ya da girişime izin vermemiz söz konusu dahi olamaz. İhmali bulunan her kim olursa olsun gerekenin yapılabilmesi için bizler de üzerimize düşeni yerine getirerek inceleme sürecinin tamamlanmasını sağlayacak ve kentimizin çıkarlarını sonuna kadar koruyacağız. Büyük bir titizlikle takip ettiğimiz sürecin tamamlanması ile gerekli tüm işlemleri başlatacağız." - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Mülkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Günel; 'Şeffaf belediyecilikten ödün vermeyeceğiz' - Son Dakika


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