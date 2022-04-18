Başkan Günel, suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye ihaleleri ile ilgili haksız ithamların açığa çıkması için devletin resmi denetim kurumlarına çağrıda bulunarak olayların incelenmesini talep etti. Başkan Ömer Günel göreve geldiği günden bugüne şeffaf belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza attıklarını belirterek, " Birilerinin mesnetsiz iddiaları ile gerek şahsıma gerekse belediye yönetimimize çamur atmalarına müsaade etmeyeceğim" dedi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesin de tüm işlemlerin hukuka ve mevzuata uygun yapıldığını, tüm ihalelerin açık ihale olarak kamuoyu ile canlı paylaşıldığını belirtti. 2019 ve 2020 Sayıştay denetimlerinden en ufak bir olumsuz kayıt almadan geçtiklerini belirten Başkan Ömer Günel, " Bir belediye başkanının asli görevlerinden biri belediye içinde birimler arasında koordinasyonu sağlamaktır. Mali denetmenlik görevi yoktur. Bu konuda devletin başta Sayıştay olmak üzere denetim birimleri vardır. Geride bıraktığımız 2019 ve 2020 yılları mali denetimlerinde tüm alım işlemleri ve yapım ihalelerinin mali belgeleri tek tek Sayıştay tarafından incelenmiştir. En küçük bir olumsuz durum kayda girmemiştir. Bugün birilerinin mesnetsiz iftiraları karşısında bu kentin Şehr-ül Emiri olarak en ufak bir soru işareti olmasına asla müsaade etmem. Bu sebeple iftiralar karşısında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda ve devletimizin denetim organlarına da konuları incelemesi için de çağrıda bulundum. İç denetimin de yapılması için mevzuatın tanıdığı yetkilerimi kullanarak iç denetimi de başlattım. Dün olduğu gibi bugünde yapılacak incelemeler sonucunda haklılığımız bir kez daha resmi olarak ortaya çıkacaktır" dedi. - AYDIN