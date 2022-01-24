Başkan Işık: "Açılan her iş yeri Kütahya için çok önemlidir" - Son Dakika

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ağız ve Diş Sağlığı iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Gaybiefendi Mahallesi Çinigar Caddesi üzerinde hizmete giren Ağız ve Diş Sağlığı iş yerinin açılışını gerçekleştirdi. İş yerinin Kütahya'ya hayırlı olmasını temenni eden Başkan Işık, açılan her iş yerinin Kütahya için önemli olduğunu belirtti. Başkan Işık, Kütahya ekonomisine katkı sağlayan her iş yerine destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra iş yerini gezen ve bilgiler alan Başkan Işık, iş yeri sahiplerine hayırlı kazançlar diledi.

Açılışa Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, Ali Fazıl Kasap, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA