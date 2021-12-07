Başkan Işık, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Belediye Başkanı Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğrenci toplulukları grup başkanlarıyla bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi Bengisu Sosyal Tesisleri'nde Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrenci toplulukları grup başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Prof. Dr. Alim Işık, "İkamet kart" başta olmak üzere üniversite öğrencilerine yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

"Daha yaşanabilir bir Kütahya" için üniversite öğrencilerinin katkılarını almak istediklerini ifade eden Başkan Işık, bunun için Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Şehirlerin geleceğinin şehirde yaşayanların, yaşadıkları şehirleri sahiplenmesi ile eş değer olduğunu hatırlatan Başkan Işık, geçmişte üniversite ile şehrin bütünlüğünün sağlanamadığını söyledi. Bu kopukluğu gidermek adına İkamet Kart Projesinin hazırlandığını ve uygulamaya geçirildiğini söyleyen Başkan Işık, "Kütahya'daki üniversitelerde eğitim ve öğretimi gören öğrencilerin birinci adreslerini (ikametgah) Kütahya'ya aldırmaları durumunda, belediye ve Kütahya esnafı olarak öğrencilere kolaylıklar sağlanacağını söyledik. Kütahya yatırım için her şeyi ile uygun bir il. Termal, turizm, alt yapı.Ancak son noktaya baktığınızda komşu illerle rekabet edemeyeceğimiz ölçüde yaşlı nüfusumuz çok, genç nüfusun az olduğu ortaya çıkınca yatırımcılar Kütahya'yı tercih etmiyor. Kütahyalılar olarak bizde neden yatırımcı gelmiyor diye hayıflanıyoruz" dedi.

İki üniversitede yaklaşık 50 bine yakın öğrencinin olduğunu belirten Başkan Işık, 15 bin öğrencinin ilçelerde, 35 bin öğrencininde merkezde olduğunu söyledi. 35 bin öğrencinin bir araya geldiğinde bu şehrin kaderini değiştirebilecek güç olabileceğini ifade eden Başkan Işık, "Bir şehrin kaderini o şehrin sakinleri belirler. Burada bulunduğumuz süre içinde üzerimize düşen görevi doğru yaparak, o şehrin geleceğe hazırlanmasında katkımızı esirgemezsek, şehrimizde, ülkemizde gelişir. Devlet yurdu ve özel yurtlarda kalan öğrenciler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Kütahya'da yaşayan nüfus olarak bildiriliyor. Ancak özel evlerde kalan arkadaşlarımızın Kütahya'da kalan ve Kütahya'nın nüfusu olarak değerlendirilmesi sağlayacak girişimin sizler tarafından yapılması gerekiyor" dedi.

"Kütahya'nın tarihinde ilk kez merkezin nüfusu 250 binin üzerine çıktı"

2019 yılında "İkamet kart" kampanyasının başladığını ve yaklaşık 11 bin civarında öğrencinin ikametlerini Kütahya'ya aktardıklarını belirten Başkan Işık, Kütahya'nın tarihinde ilk kez nüfusunu 250 binin üzerine çıkartarak statü değiştirdiğini söyledi. Kütahya Belediyesinin bu artışla B7 kategorisinden B8 kategorisine çıktığını ve bununda birçok avantajı olduğunu ifade eden Başkan Işık, projeye destek olan öğrencilere ayrı ayrı teşekkür etti.

"İkamet Kart" projesinin bu yılda bir kampanya ile devam edeceğinin altını çizen Başkan Işık, öğrencilerden aralık ayı ortasına kadar ikametlerini Kütahya'ya aldırmalarını talep etti.

Başkan Işık, projeye destek olarak İkametini Kütahya'ya aldıran öğrencilerin avantajlarını sıraladı. Başkan Işık, "Esnaf odaları birliğimize kayıtlı 17 kayıtlı odamız var. Bu odalarımız yüzde 10 ile yüzde 30 arasında ikamet kart sahibi öğrencilere alışverişlerinde indirim yapacaklar. Yine Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı esnaflarımızda yüzde 5 ile yüzde 20 arasında indirim uygulanacak. Ticaret Borasına kayıtlı esnaflarımızda da yüzde 5 ile yüzde 20 arasında indirim uygulanacak. Belediye meclis kararı ile su faturalarında yüzde 25 indirim uygulanacak. Kent içi ulaşımda üniversite ve şehir arasında yüzde 15, 16 nolu hatta yüzde 25, yine 16 nolu hatta kampus içindeki ringlerde 30 TL aylık abonman karşılığı sınırsız iniş biniş indirimler ve haklar tanıdık. Daha kaliteli hizmet almanın, bizim açımızdan daha kaliteli destek vermenin yolu, Kütahya'da yaşayan fiili nüfus ile resmiyetteki nüfusun birbirine yakınlaşmasından geçiyor. 2020 TÜİK rakamlarına göre Kütahya merkez nüfusumuz 253 bin 500 civarında. Ama burada 300 bin vatandaşımız yaşıyor" diye konuştu.

Sosyal belediyecilik adına yine "İkamet Kart" projesi ile yardıma muhtaç öğrencilerin ulaşım hizmetlerinin 50 kuruş gibi fiyatla Kütahya Belediyesi tarafından karşılanacağını dile getiren Başkan Işık, "Sizlerden istediğimiz kampanya dışında kalan öğrenci arkadaşlarınıza kampanyamızı anlatmanız ve destek olmanız" şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan öğrenci toplulukları grup başkanları Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA