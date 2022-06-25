Başkan Işık, 'Zafer Meydanı' çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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Başkan Işık, 'Zafer Meydanı' çalışmalarını yerinde inceledi

25.06.2022 11:15
Başkan Işık, 'Zafer Meydanı' çalışmalarını yerinde inceledi

Zafer Meydanı proje imalat çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Zafer Meydanı proje imalat çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Başkan Işık, inceleme gezisinde çevredeki esnaflarla da sohbet etti.

Kütahya'ya değer katacak olan Zafer Meydanı projesinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, proje imalat çalışmalarının yüklenici firma tarafından hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Kütahya'ya yakışan bir meydan projesini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetişecek şekilde planladıklarını söyledi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Alim Işık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Işık, 'Zafer Meydanı' çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Işık, 'Zafer Meydanı' çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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