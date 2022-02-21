Başkan Kahveci güven tazeledi - Son Dakika

Manisa'nın Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci gerçekleştirilen genel kurul sonrası tekrardan başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Manisa'nın Selendi Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül'ün yaptığı genel kurulda 530 üyeden 470 üye oy kullandı. Başkanlık için mevcut başkan Nurullah Efendi Kahveci ile Volkan Başkurt yarışırken, oyların 297'sini alan Nurullah Efendi Kahveci yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Diğer başkan adayı Volkan Başkurt ise 166 oyda kaldı.

Seçim sonrası konulan Başkan Kahveci, "Geçtiğimiz dönemde üyelerimizi değişik fuarlara gönderdik, odamızı restore ettirdik, pandemi süresince üyelerimizin işleri nedeniyle gece gündüz çalıştık. Yeni dönemde de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz bizlere güvenip bu göreve tekrar bize yetki verdiler bizde oda olarak her türlü yanlarında olacağız" dedi.

Nurullah Kahveci Başkanlığındaki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu ise şu isimlerden; Kadir Kırgezen, Mustafa Ataşman, Süleyman Ekim, Adem Aktaş, Seyhan Karabacak, Ramazan Turgut - MANİSA