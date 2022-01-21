Başkan Kaplan, "Koçarlı hazır olsun, yatırıma doyacak" - Son Dakika

Dört günlük Ankara ziyaretinde Bakanlar, Milletvekilleri, Genel Müdürler ve kurumların üst düzey yöneticileri ile görüşen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı'ya yapılacak tüm yatırım ve projeler için destek sözü aldı.

Başkan Kaplan, "Bizleri Ankara'da misafir eden Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve kurumlarımız bizlere ilgi ve alaka gösterdiler. Projelerimizi ve yatırım ihtiyaçlarımızı dosya halinde sunduk ve destek sözü aldık. Bakanlarımıza ve milletvekillerimize şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek Koçarlı'nın ihtiyacı olan yatırım ve projeleri aktaran Başkan Kaplan, bu hafta ise mesaisinin 4 gününü Ankara'da Bakanlar, Milletvekilleri ve Genel Müdürler ile tamamladı.

Başkan Kaplan, çalmadık kapı bırakmayarak dolu dolu geçen 4 günlük Ankara ziyaretinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Selim Baydaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta, Barajlar ve HES Daire Başkanı Göktuğ İlter, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Bank Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü makamlarında ziyaret ederek Koçarlı için istişarelerde bulundu.

"Koçarlı yatırıma doyacak"

Başkan Kaplan, Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde Koçarlı'nın ihtiyacı olan bir takım yatırımların getirilmesi ve tamamlanması noktasında isteklerimizi Bakanlarımıza, Vekillerimize ve Genel Müdürlerimize iletme fırsatı bulduk. Ciddi, milletin beklentilerine cevap veren, vatandaşın geçmişte olan talepleri doğrultusunda, bizim halkımıza verdiğimiz sözler noktasında ne dediysek onları bir bir hayata geçiriyoruz. Daha güzel hizmetleri önümüzdeki dönem içerisinde hep birlikte başaracağız. Koçarlı hazır olsun, yatırıma doyacak" dedi.

"Koçarlı'da her ay farklı bir yatırım hayata geçecek"

Başkan Kaplan, yatırımlar için hız kesmeden çalıştıklarını belirterek, "Daha öncede bahsettiğimiz gibi 32 ayda 32 projeyi başlattık ve önümüzdeki aylarda da yeni projeler ve yatırımlarla fark yaratacağız. Yani Koçarlı'da her ay farklı bir yatırım hayata geçecek. Halka hizmet hakka hizmettir. Koçarlı'nın aydınlık geleceği için çalışıyoruz ve ilçemizin aydınlık yarınları için hazırladığımız projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bizlere bu yolda sonuna kadar destek veren başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

"Projeler için ilk adımlar atıldı"

Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Kaplan, KYK Yurdu, Koçarlı Devlet Hastanesi, Koçarlı Çakırbeyli Turizm yolu, Cihanoğlu Kulesi ve Çevre düzenlemesi, Latmos Bölgesi Çevre düzenlemesi projelerimizi de Ankara gündemine taşıdık. Ayrıca, Adnan Menderes Kent Orman yenileme çalışması, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası, Kocababa deresi ıslah çalışması ve peyzaj düzenlemesi, Tarımsal Amaçlı Soğuk hava deposu yapımı, Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı, Yaşlı Yaşam Köyü projelerimizi de Bakanlarımıza ileterek sözümü aldık. Bunların dışında ise Yeniköy Trap atış merkezi, Yeni mahalle yaşam merkezi ve Spor tesisleri, Gençlik merkezi, Kapalı spor salonu, Kapalı yarı olimpik yüzme havuzu projeleri ile ilgili olarak Koçarlı'nın acil ihtiyacına cevap verecek ve daha saymakla bitiremeyeceğim projeler konusunda da Bakanlarımızın görüşü aynı ve ilk adımlar atıldı. Çok yakında çalışmaların başlamasını bekliyoruz. Koçarlı'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN