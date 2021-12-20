Başkan Kaya dönemi, denetimden sıkıntısız geçti - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığı tarafından yapılan denetimleri sorunsuz atlatan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "İncirliova Belediyesi'nin adı Aytekin Kaya döneminde hiçbir zaman yolsuzlukla, hırsızlıkla ya da kanunsuzlukla anılmayacak" dedi.

İncirliova Belediye Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığı tarafından denetlendi. Yapılan denetim sonucunda Mahalli İdareler Başkontrolörünce bir teftiş raporu düzenlendi. Mahalli İdareler Başkontrolörü tarafından yapılan denetimin ardından hazırlanan teftiş raporu, belediyeye sunuldu. Raporun, Belediye Başkanı Aytekin Kaya dönemine ilişkin bölümünde, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında herhangi bir suç tespit edilmediği, belediye hizmet birimlerinin çalışma yerleri ile belediye teşkilatının hizmetin gereklerine uygun olduğu bildirildi. Gelir oranının ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince tahsil edilen imar ile ilgili harç tutarının daha üst seviyede olduğu belirtilen raporun ardından açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise "İncirliova Belediyesi'nin adı Aytekin Kaya döneminde hiçbir zaman yolsuzlukla, hırsızlıkla ya da kanunsuzlukla anılmayacak" dedi.

"Uzun yıllar hizmet etmeye devam edeceğiz"

Kendisine güvenen İncirliova halkının başını asla öne eğdirmeyeceğini vurgulayan Başkan Kaya, "Seçim döneminde halkımıza bir söz vermiştim. 'Harcadığım her kuruşun hesabını vereceğim, dürüst ve şeffaf yönetim ilkesi bizim her zaman birinci ilkemiz, temel prensibimiz olacak' demiştim. Verdiğim bu sözü tuttuğum müfettişler tarafından da tescil edilmiş oldu. Yapılan denetim neticesinde bizim dönemimizde gerçekleşmiş herhangi bir usulsüzlük ya da kanunsuzluk tespit edilmedi. Alnımız açık yüzümüz ak, tertemiz bir şekilde halkımıza hizmet ettik, vatandaşlarımızın da desteğiyle uzun yıllar hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle İncirliova Belediyesi'nin adı Aytekin Kaya döneminde hiçbir zaman yolsuzlukla, hırsızlıkla ya da kanunsuzlukla anılmayacak. Bize güvenen İncirliova halkının başını asla öne eğdirmeyeceğiz" dedi. - AYDIN